Les banques publiques indiennes devraient attendre une baisse des prix des obligations d'État avant de reconstituer leurs positions, selon les traders.

Les banques se sont délestées de leurs obligations au cours du mois dernier afin de réaliser des profits suite à un rallye des prix provoqué par l'espoir d'un changement de politique de la part des banques centrales locale et américaine.

"Les banques du secteur public ne chercheront à entrer de manière importante qu'autour des niveaux de 7,28 %-7,30 %, et d'ici là, nous pourrions les voir réserver leurs profits et rester sur la touche", a déclaré un haut responsable de la trésorerie d'une banque publique.

Les banques d'État ont vendu pour plus de 450 milliards de roupies (5,48 milliards de dollars) d'obligations d'État au cours des 24 séances de négociation entre le 9 mars et le 18 avril, ne devenant des acheteurs nets que lors de quatre de ces séances, selon les données de la Clearing Corp of India.

GRAPHIQUE - Activité des banques publiques en matière d'obligations d'État

https://www.reuters.com/graphics/INDIA-MARKETS/egpbyldarvq/chart.png

Les rendements ont commencé à baisser en mars, suivant le plongeon des homologues américains alors que les turbulences dans le système bancaire mondial ont conduit à des paris accrus sur un changement de politique de la part de la Réserve fédérale américaine.

Les rendements obligataires locaux ont encore baissé après que l'offre de dette pour la période avril-septembre a été largement conforme aux attentes, et une pause surprise sur les taux par la Reserve Bank of India plus tôt dans le mois a proposé plus de soutien.

Le rendement des obligations de référence à 7,26 % en 2032 a perdu 30 points de base par rapport aux niveaux de clôture du 8 mars, et s'échangeait en dernier lieu à 7,21 %, tandis que le rendement des obligations à 5 ans à 7,38 % en 2037 a baissé de 45 points de base, et s'échangeait en dernier lieu à 7,02 %

"La préférence pour les titres à plus court terme augmentera après la pause surprise de la banque centrale", a déclaré Vijay Sharma, vice-président exécutif senior chez PNB Gilts.

Environ la moitié des ventes totales ont lieu en avril, lorsque les banques d'État vendent généralement des actions de leurs portefeuilles Held-to-maturity (HTM).

"En avril, la pression à la vente est plus forte, car les banques vendent également des actions de leurs portefeuilles HTM, et elles doivent même se concentrer sur la croissance du crédit, et comme les liquidités vont se décrocher, nous ne verrons peut-être pas d'achats importants", a déclaré Abhishek Upadhyay, économiste principal chez ICICI Securities Primary Dealership.

Même si les banques publiques ont vendu pour plus de 450 milliards de roupies d'obligations, les banquiers ne s'attendent pas à ce qu'elles reconstituent un montant similaire, car elles sont assises sur un ratio de liquidité statutaire excédentaire et l'accent reste mis sur la croissance du crédit cette année.

Le SLR est le pourcentage minimum des dépôts que les banques commerciales sont tenues d'investir dans des actifs liquides tels que les obligations d'État.

(1 $ = 82,1230 roupies indiennes)