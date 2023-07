Les banques publiques indiennes devraient se montrer plus prudentes dans leurs achats d'obligations d'État en raison de la hausse des rendements, mais elles continueront à augmenter leur exposition à un rythme plus progressif, ont déclaré des responsables du Trésor.

"Il y avait de l'espace dans les portefeuilles de négociation des banques publiques car elles avaient enregistré d'énormes profits pendant deux mois et avec le changement de direction des rendements, il y a un remplacement qui se produit", a déclaré à Reuters un responsable de la trésorerie d'une banque publique.

Ces banques ont acheté des obligations pour une valeur nette de 285 milliards de roupies (3,47 milliards de dollars) au cours des 18 séances de négociation entre le 8 juin et le 4 juillet, selon les données de la Clearing Corp of India. Elles avaient vendu des obligations pour une valeur de 575 milliards de roupies entre mars et mai.

Les rendements obligataires ont commencé à augmenter après la décision de politique monétaire de juin de la Reserve Bank of India (RBI), qui a repoussé les espoirs d'une réduction des taux à février, de nombreux participants s'attendant à ce qu'elle n'ait lieu qu'au cours de l'année financière prochaine.

Depuis cette décision, le rendement de l'obligation de référence 7,26 % 2033 a augmenté de 14 points de base pour atteindre 7,12 %, dont plus de 10 points de base au cours des 10 dernières séances.

"La vitesse à laquelle les rendements ont augmenté récemment a rendu les traders prudents et les banques d'État seront du côté des acheteurs mais ne montreront pas d'enthousiasme à protéger un niveau particulier car elles voudront entrer à des rendements plus élevés", a déclaré Vijay Sharma, vice-président exécutif senior chez PNB Gilts.

La plupart des acteurs du marché s'attendent à ce que les rendements obligataires augmentent encore. La décision politique de la Réserve fédérale fin juillet et celle de la RBI en août pourraient déclencher de la volatilité et offrir des points d'entrée intéressants.

Il y a de fortes chances que les rendements se rapprochent de 7,20 %. Nous pourrions donc continuer à entrer à chaque mouvement de hausse, a déclaré un haut responsable de la trésorerie d'un autre prêteur public.

Ce fonctionnaire ainsi que deux autres ont demandé l'anonymat car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

Les traders ont déclaré que la plupart des activités, en dehors de l'indice de référence, concernaient les titres liquides à cinq, sept et 14 ans.

"Même les titres à cinq et sept ans sont très attractifs, autour de 7,10 %, et nous avons décidé de prendre une position longue", a déclaré un responsable de la trésorerie d'un autre prêteur public.

"Les projections d'inflation indiquent une trajectoire descendante, et à moyen terme, des profits de trésorerie décents peuvent être enregistrés."

(1 $ = 82,0670 roupies indiennes)