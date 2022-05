Les banques d'investissement s'empressent de réduire à nouveau les prévisions pour le yuan après les révisions d'avril

Le triple choc du ralentissement de la croissance, des perturbations économiques liées au COVID-19 et du resserrement agressif de la Fed américaine a exercé une forte pression à la baisse sur le yuan, tandis que les autorités chinoises semblent se tenir à l'écart pour laisser chuter leur monnaie étroitement gérée.

Le cours au comptant du yuan a chuté de plus de 6 % par rapport au dollar au cours des quatre dernières semaines et s'établissait à 6,7992 par dollar lundi, dépassant ainsi la prévision médiane de 6,71 pour la fin de l'année, selon un sondage réalisé par neuf banques fin avril.

Plusieurs banques voient maintenant le yuan s'affaiblir à 6,9 ou même atteindre la barre des 7 avant la fin de l'année, des niveaux qui n'ont pas été vus depuis le début de la pandémie en 2020.

HSBC a déclaré dans une note que la devise était devenue tendue, "surtout dans le contexte du ralentissement de l'économie chinoise et de la Fed qui reste fermement faucon".

"Ni l'un ni l'autre ne sont de nouveaux développements en soi, mais les choses sont devenues plus intenses, ce qui, selon nous, mérite d'être pris en considération pour nos prévisions."

HSBC, qui a réduit ses prévisions pour le yuan pour la deuxième fois en trois semaines, s'attend désormais à ce que le yuan s'échange à 6,75 par dollar à la fin du deuxième trimestre avant de rebondir à 6,70 à la fin du troisième trimestre, contre 6,60 et 6,62, respectivement, après sa précédente révision.

Le sondage réalisé fin avril auprès de neuf banques avait prévu que le yuan s'établirait à 6,63 par dollar à la fin du mois de juin, selon la prévision médiane. Une majorité de répondants s'attendait à ce que le yuan s'affaiblisse davantage pour atteindre 6,71 vers la fin de l'année.

Mais la dernière chute du yuan, qui a atteint son niveau le plus bas en près de 20 mois et qui constitue une giration rare pour une monnaie qui a généralement été gérée de manière stricte dans une fourchette étroite, a conduit de nombreux analystes à prévoir une nouvelle faiblesse.

Une série de données économiques d'avril plus faibles que prévu publiées lundi et la semaine dernière, y compris les prêts au crédit, les ventes au détail et la production industrielle, ont réaffirmé l'opinion du marché selon laquelle la deuxième plus grande économie du monde est confrontée à des vents contraires croissants alors que les blocages du COVID-19 font payer un lourd tribut.

"USD/CNY pourrait grimper rapidement jusqu'à 7 si la situation de COVID onshore s'aggrave avec davantage de lockdowns suivis de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Barclays dans une obligation.

La banque a également noté la possibilité, cependant, que le yuan pourrait rapidement retracer si les autorités interviennent pour soutenir la monnaie ou pour soutenir l'économie.

"Le risque de baisse vient du fait que la Banque populaire de Chine (PBOC) s'oppose agressivement à une nouvelle faiblesse du CNY et à une baisse plus marquée du dollar que nous ne le prévoyons ; le sentiment de risque pourrait également stimuler le CNY en cas de mesures de relance massives. Dans ce cas, USD/CNY pourrait connaître un retracement rapide vers 6,70."

Barclays a abaissé ses prévisions pour le yuan à 6,9 par dollar à la fin du deuxième trimestre, contre 6,3 précédemment, pour tenir compte d'un dollar plus fort et des sorties de portefeuille étrangères.

D'autres, dont Mizuho Bank et UBS, ont également revu à la baisse leurs prévisions pour le yuan afin de refléter un sentiment baissier.

Ken Cheung, stratège en chef pour les devises asiatiques à la Mizuho Bank, a réduit pour la deuxième fois lundi ses prévisions de fin d'année pour le yuan, passant de 6,6 à 6,7.

Wang Tao, économiste en chef pour la Chine chez UBS, a révisé ses prévisions de fin d'année pour le yuan à 6,9 contre 6,6 précédemment.

"L'USD/CNY pourrait franchir la barre des 7 avant la fin de l'année en raison de la force de l'USD et d'un affaiblissement probablement brutal des exportations et de l'économie générale de la Chine, mais il devrait s'établir en dessous de 7 à la fin de l'année", a-t-elle déclaré.

"Cela s'explique par le fait que nous nous attendons à ce que l'impact économique lié au COVID diminue au cours du second semestre, avec un rebond de la croissance et une amélioration de la confiance du marché."