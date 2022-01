Les banques de Wall Bourse envisagent une "nouvelle normalité" pour les revenus de négociation

L'injection massive de liquidités sur les marchés financiers par la Réserve fédérale a entraîné une liquidité et une activité de négociation sans précédent pendant la pandémie, les investisseurs cherchant des occasions d'encaisser. Mais les revenus des transactions des principales banques de Wall Bourse ont chuté au quatrième trimestre, les marchés se normalisant et la Réserve fédérale réduisant ses achats d'actifs.

Les banques disposant d'importants bureaux de négociation, comme Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley, ont été les plus grandes bénéficiaires de la volatilité des marchés, permettant aux traders de connaître leur meilleure période depuis la crise financière de 2007-2009.

Aujourd'hui, ils doivent se rendre compte que le contexte favorable du marché ne durera pas éternellement.

"Aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir l'environnement dans lequel nous avons vécu ces deux dernières années, et en particulier l'environnement de cette année, qui a manifestement été un vent arrière important pour notre activité", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, aux analystes après que la banque a publié mardi des résultats inférieurs aux prévisions du marché.

"Nous ne voyons en aucun cas cet environnement comme un environnement permanent qui va se poursuivre à ce rythme", a déclaré Solomon.

Il a ajouté que la banque voyait encore une activité "raisonnable" en 2022 et que l'entreprise pourrait prospérer quelles que soient les conditions du marché.

Les dirigeants de la banque rivale JPMorgan Chase & Co ont adopté un ton similaire vendredi dernier après que la plus grande banque du pays a publié des résultats décevants.

"Dans notre scénario central, les marchés et la banque se normalisent quelque peu en 2022 par rapport à leurs années record respectives en 2020 et 2021 et reprennent une croissance modeste par la suite", a déclaré le directeur financier Jeremy Barnum aux analystes.

Barnum a déclaré que les volumes de transactions resteraient encore élevés en 2022.

"Le début d'un cycle de hausse des taux pourrait être assez sain pour les revenus des titres à revenu fixe en particulier", a-t-il déclaré.

Les analystes s'attendent également à ce que l'environnement global reste positif pour l'activité de trading, bien qu'inférieur aux niveaux des deux dernières années.

"La barre de 2020 et 2021 est assez haute", a déclaré Devin Ryan, analyste chez JMP Securities, qui fait partie de Citizens Financial Group. "Nous verrons probablement une certaine normalisation et l'industrie essaie de comprendre à quoi cette normalisation ressemblera."

Les dirigeants de Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley ont souligné leur confiance dans le maintien des gains de parts de marché réalisés pendant la pandémie, en partie grâce au retrait des banques européennes.

Goldman, en particulier, s'est efforcée de réaliser davantage d'opérations pour le compte de ses plus grandes entreprises clientes.

"Il y a encore du potentiel pour nous du point de vue de la part du portefeuille, si l'on considère la large base de clients", a déclaré Solomon. "Nous prendrons une part plus durable des opportunités que le marché présente".

La plupart des analystes estiment que les perspectives pour les activités de trading sont meilleures que ce que les gens anticipaient.

"Les perspectives pour le trading sont plus optimistes", a déclaré Kush Goel, analyste de recherche senior chez Neuberger Berman à New York. "Il ne s'agit pas de revenir à 2019".