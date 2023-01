Les banques de Wall street ont été frappées, alors que les dirigeants espèrent prudemment que la confiance s'installera.

Morgan Stanley et Goldman Sachs ont annoncé mardi un plongeon de leurs bénéfices au quatrième trimestre, alors que les négociateurs de Wall street chargés des fusions, acquisitions et introductions en bourse ont été confrontés à une forte baisse de leurs activités en 2022. La hausse des taux d'intérêt a ébranlé les marchés l'an dernier et les revenus des banques d'investissement mondiales ont chuté de plus de 50 % par rapport au trimestre précédent, selon les données de la société d'analyse Dealogic.

Les banques attendent un pic dans la hausse agressive des taux de la Réserve fédérale américaine pour que la confiance revienne dans les salles de conseil, ainsi qu'une réduction des fortes variations des prix du marché.

"Je suis très confiant que lorsque la Fed fera une pause (hausse des taux), l'activité de transaction et de souscription augmentera", a déclaré James Gorman, directeur général de Morgan Stanley, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la banque.

La directrice financière de Morgan Stanley, Sharon Yeshaya, a déclaré qu'elle prévoyait que le pipeline de transactions serait plus actif lorsqu'il y aurait un "pivot politique d'inflation maximale, quelque chose qui permettrait aux PDG qui ont ces conversations dans les salles de conseil d'avoir plus de confiance".

Elle a ajouté que les PDG recherchaient également "la clarté des prix et la certitude des évaluations".

Le plongeon de la banque d'investissement a entraîné d'importantes suppressions d'emplois, Goldman Sachs ayant laissé partir plus de 3 000 employés dans le cadre de sa plus grande série de suppressions d'emplois depuis la crise financière de 2008, tandis que Morgan Stanley a supprimé environ 1 600 postes. Au total, les banques mondiales sont en train de supprimer plus de 6 000 emplois.

"Les PDG et les conseils d'administration me disent qu'ils sont prudents, en particulier à court terme", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, qui a indiqué qu'il y avait une période d'ajustement pour le retour de la banque d'investissement, lorsque les investisseurs ou les PDG réajustent leurs points de vue sur les évaluations après les chutes du marché.

"Il faut une période pour que les gens s'adaptent", a déclaré Solomon, ajoutant que son expérience était de "4 à 6 trimestres".

Solomon a également déclaré que le premier signe à rechercher serait sur le marché de la dette investment grade.

Il s'attend à ce que le "second semestre 2023" soit "significativement meilleur", a déclaré Solomon, ajoutant qu'il se rend à Davos où il a vu des commentaires indiquant que les gens attendaient un atterrissage en douceur de l'économie.

La réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos a lieu cette semaine. Deux tiers des économistes en chef des secteurs privé et public interrogés par le WEF s'attendent à une récession mondiale cette année.

Des banquiers de premier plan ont récemment déclaré à Reuters qu'ils voyaient une reprise des fusions et acquisitions dans la seconde moitié de 2023. Les grands investisseurs sont assis sur des piles de liquidités qui se préparent à financer des transactions, et les grandes entreprises qui réalisent de solides bénéfices cherchent à diversifier leurs activités, mais ils attendent que l'incertitude économique s'estompe.

Si les marchés se redressent, les banquiers d'affaires de Goldman ont tout à gagner. La société a été le premier conseiller mondial en fusions et acquisitions en termes de revenus au cours des 20 dernières années, suivie de JPMorgan, selon les données de Dealogic.

NETTEMENT PLUS BAS

Dans l'ensemble, les frais de banque d'investissement ont fortement diminué.

Les revenus des activités de banque d'investissement de Morgan Stanley ont chuté de 49 % au quatrième trimestre, tandis que ceux de Goldman Sachs ont baissé de 48 %.

L'unité de banque d'investissement de JPMorgan a vu ses revenus chuter de 57 %, les revenus de la banque d'investissement de Citigroup Inc ont plongé de 58 % tandis que les frais de banque d'investissement de Bank of America Corp ont diminué de plus de moitié. La banque d'investissement Jefferies Financial Group a enregistré une baisse de 52,5 %.

Cela a contribué à un mauvais trimestre dans l'ensemble, au cours duquel les six plus grands créanciers, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley et Goldman Sachs, ont déclaré des bénéfices allant d'une hausse de 6 % à une baisse de 69 %. La vigueur du trading a permis de compenser l'effondrement de la banque d'investissement, tandis que les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ont contribué aux revenus.

Mercredi, les actions de Goldman ont chuté de 7,5 %, alors que Morgan Stanley était en hausse de 6,7 %, ses bénéfices ayant dépassé les attentes grâce à la vigueur de ses activités de patrimoine et de négociation.

Ces six entreprises ont accumulé un total d'environ 6 milliards de dollars de réserves pour se préparer aux prêts douteux, contre une moyenne de 5,7 milliards de dollars prévue par Refinitiv. JPM a mis de côté 1,4 milliard de dollars, Wells Fargo 957 millions de dollars, Bank of America 1,1 milliard de dollars, Citi 640 millions de dollars, Morgan Stanley a augmenté sa provision pour pertes de crédit à 87 millions de dollars tandis que la provision pour pertes de crédit de Goldman Sachs était de 972 millions de dollars.