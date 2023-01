Les banques de Wall street stockent des fonds en prévision d'une éventuelle récession et font preuve de résilience

Les perspectives des grandes banques américaines ont été assombries par le conflit entre la Russie et l'Ukraine et par l'affaiblissement des mesures de relance économique. La hausse des coûts d'emprunt due à l'augmentation des taux de la Réserve fédérale américaine a également affaibli la demande de prêts hypothécaires et de prêts automobiles.

Des notes de prudence ont été émises sur la situation économique.

"L'économie américaine reste actuellement forte, les consommateurs dépensant toujours un excédent d'argent et les entreprises étant en bonne santé", a déclaré le directeur général Jamie Dimon, bien qu'il ait dit qu'il ne connaissait pas encore "l'effet final des vents contraires à venir". La banque a signalé une légère détérioration de ses perspectives macroéconomiques, "reflétant une légère récession dans le cas central".

JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc et Wells Fargo & Co ont annoncé des bénéfices allant d'une hausse de 6 % à une baisse de 50 %. La vigueur des activités de négociation a permis de compenser l'effondrement des activités de banque d'investissement, tandis que les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ont contribué aux revenus.

"Les résultats bancaires d'aujourd'hui étaient solides, avec un revenu net d'intérêts qui a tiré les bénéfices, des réserves de crédit en nette augmentation par rapport à l'année précédente, et des frais de banque d'investissement qui sont restés faibles - tous reflétant largement l'environnement économique et des taux d'intérêt", a déclaré Peter Torrente, responsable du secteur national de KPMG US pour les banques et les marchés de capitaux.

Le bénéfice de JPM a battu les estimations, augmentant de 6 % grâce à la vigueur des transactions et a déclaré qu'il reprendrait les rachats d'actions. Bank of America a annoncé une hausse de 2 % de ses bénéfices, les taux plus élevés ayant stimulé les revenus. Toutefois, Citigroup Inc. a enregistré une baisse de 21 % de ses bénéfices, la banque d'investissement ayant été touchée. Wells Fargo a annoncé que ses bénéfices ont chuté de 50 % car elle a accumulé 3 milliards de dollars de coûts.

"Nous avons terminé l'année sur une note forte, en augmentant les bénéfices d'une année sur l'autre au quatrième trimestre dans un environnement économique de plus en plus ralenti", a déclaré le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, dans un communiqué, décrivant 2022 comme l'une des meilleures années pour la banque.

Les actions étaient en baisse dans les échanges de pré-marché. JPMorgan a chuté de près de 3 %, Wells a baissé de 4 %, Bank of America a baissé de 3 %, Citi était à peu près stable.

Les quatre banques ont mis de côté un total d'environ 4 milliards de dollars de fonds pour se préparer aux prêts douteux : JPM a mis de côté 1,4 milliard de dollars, Wells Fargo 957 millions de dollars, Bank of America 1,1 milliard de dollars et Citi 640 millions de dollars.

Morgan Stanley et Goldman Sachs suivront la semaine prochaine.

Les banques ont été frappées par un effondrement des fusions, des acquisitions et des offres publiques initiales. Les revenus mondiaux de la banque d'investissement ont chuté à 15,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une baisse de plus de 50 % par rapport au trimestre précédent, selon les données de Dealogic.

La mauvaise passe de l'unité de banque d'investissement de JPMorgan s'est poursuivie au cours du trimestre, avec des revenus en baisse de 57 %, les dirigeants d'entreprise ayant fermé les écoutilles pour se préparer à une éventuelle récession au lieu de dépenser pour des transactions. Les commissions de la banque d'investissement de Bank of America ont diminué de plus de moitié au cours du trimestre.

Les revenus de négociation de JPM ont toutefois profité de la volatilité du marché, les investisseurs ayant repositionné leurs paris pour naviguer dans un environnement de taux d'intérêt élevés.

Entre-temps, les activités liées à la consommation ont été au centre des résultats des banques. Les comptes des ménages ont été soutenus pendant une grande partie de la pandémie par un marché de l'emploi solide et les mesures de relance du gouvernement, et si les consommateurs sont généralement en bonne forme financière, ils sont plus nombreux à commencer à prendre du retard dans leurs paiements.

"Le consommateur reste en assez bonne forme", a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier de Bank of America. "Il y a beaucoup de demande refoulée", notamment pour les voyages, a-t-il ajouté.