Les banques en Allemagne, en France et ailleurs dans l'UE ont prêté plus de 1 400 milliards d'euros (1 500 milliards de dollars) au secteur de l'immobilier commercial, ce qui rend certains prêteurs vulnérables aux "fissures" du marché, a déclaré mardi l'organisme de surveillance bancaire de l'Union européenne.

Dans son dernier rapport sur les risques, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a déclaré que les banques étaient confrontées à une "incertitude élevée" due à des facteurs géopolitiques, les analystes considérant les élections législatives françaises comme un risque potentiel.

Les niveaux de capitaux sont "confortables", mais la prudence est de mise car les paiements augmentent en raison de la hausse des bénéfices, a déclaré l'ABE.

"Les paiements prévus en 2024 atteignent près de 100 milliards d'euros pour l'échantillon de banques couvert, ce qui représente le volume le plus élevé depuis des années", a déclaré l'ABE dans le rapport, qui a étudié environ 80 % du secteur bancaire.

Elle a également examiné l'exposition des banques à l'immobilier, au crédit privé et aux intermédiaires financiers non bancaires (IFNB) tels que les fonds d'investissement.

"Des facteurs structurels et cycliques ont provoqué des fissures sur les marchés de l'immobilier commercial", a déclaré l'ABE.

L'exposition totale des banques de l'UE à l'immobilier a augmenté de 40 % pour atteindre 1,4 billion d'euros au cours de la dernière décennie, et plusieurs banques, principalement les plus petites, ont des expositions qui sont maintenant des multiples de leurs capitaux propres, ce qui les rend vulnérables aux ralentissements, a déclaré l'organisme de surveillance.

"Bien que les banques domiciliées en France et en Allemagne aient déclaré l'exposition la plus importante, dépassant 280 milliards d'euros, suivies par les banques des Pays-Bas qui ont déclaré 175 milliards d'euros, seules les banques allemandes ont déclaré une part élevée de leurs prêts totaux à la clientèle pour l'immobilier commercial", a déclaré l'organisme, faisant référence aux emprunteurs de l'immobilier commercial.

Les banques de l'UE ont déjà mis de côté 31 milliards d'euros pour les prêts immobiliers qui tournent mal, et les risques devraient être "gérables", a déclaré l'ABE, ajoutant que le coussin de capital du Danemark pour le risque immobilier est un moyen d'atténuer de tels risques.

En décembre 2023, le secteur des IFNB représentait plus d'un quart de la dette émise par les banques, et la croissance du crédit privé ou des prêts accordés par les IFNB directement aux ménages et aux entreprises s'est rapidement accélérée dans plusieurs États de l'UE, a déclaré l'ABE.

"Le ralentissement du marché immobilier pourrait également avoir des répercussions plus importantes sur la stabilité du marché, affectant négativement les IFNB exposées de manière significative à ce segment", selon le rapport.

Les expositions des banques de l'UE aux IFNB ont atteint 9,2 % du total des actifs en 2023, apportant une concurrence bienvenue pour les emprunteurs, mais aussi des risques tels que des normes de prêt potentiellement plus faibles, a déclaré l'ABE.

"Pour détecter rapidement les canaux de contagion potentiels, les superviseurs et les autorités macroprudentielles doivent également se concentrer sur les liens directs et indirects entre les banques et les IFNB", a ajouté le rapport.

La Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union, a commencé à définir un cadre macroprudentiel pour les IFNB. L'ABE a déclaré que la transparence devrait être améliorée, avec de meilleures données sur les liens entre les banques et les non-banques.

(1 dollar = 0,9319 euro)