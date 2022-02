Les banques de la Bourse restent prudentes sur l'inflation et l'économie

Les banques ont publié des résultats mitigés le mois dernier, avec quelques déceptions, notamment une baisse des revenus de négociation au quatrième trimestre, après la normalisation des marchés et la réduction des achats d'actifs par la Réserve fédérale. Elles sont maintenant aux prises avec une inflation élevée et une Réserve fédérale qui envisage de relever les taux de manière plus agressive.

Plusieurs cadres supérieurs ont fait le point sur les conditions du marché lors du Forum des services financiers du Credit Suisse en Floride, environ un mois après la publication de leurs résultats du quatrième trimestre.

"Nous passons d'un environnement d'argent très facile et d'inflation inférieure à la tendance à un environnement d'argent plus serré et d'inflation supérieure à la tendance. L'environnement économique est différent et il y aura des conséquences à cela", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs.

L'inflation élevée est suffisamment inquiétante pour que le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, ait déclaré que sa banque a testé son portefeuille en fonction de l'éventualité que les décideurs de la Fed ne soient pas en mesure de contrôler l'inflation et que l'économie entre en récession.

"Nous devons exécuter ces scénarios", a déclaré M. Moynihan. "Ce qui nuira au secteur en général, ce sera s'ils doivent créer une récession. Et ce n'est certainement pas leur objectif. Nous espérons qu'ils feront un excellent travail pour la gérer. Nous faisons des tests de résistance et tout va bien."

Mike Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo & Co, la quatrième plus grande banque américaine, a noté que les écarts de crédit s'étaient élargis et "c'est un domaine à surveiller pour voir si des fissures commencent à apparaître".

"L'inflation risque d'être un véritable vent contraire pour la croissance. C'est l'une des incertitudes", a déclaré M. Solomon. "Personne ne sait vraiment comment nous allons naviguer du point de vue de la politique monétaire pour rééquilibrer l'inflation. C'est une inconnue. "

L'inflation élevée et les attentes de hausses de taux plus agressives de la part de la Fed ont secoué les marchés cette année, faisant chuter le S&P 500 de 7 % depuis le début de l'année alors que les rendements obligataires ont bondi et que la courbe des taux s'est aplatie.

Les actions de Goldman, Bank of America et Wells Fargo ont toutes baissé de plus de 2 %, sous-performant le marché en général jeudi. Le S&P 500 était en baisse de 1,3 % en milieu de matinée.

Solomon a déclaré que "tout le monde est habitué à l'appréciation des actifs et nous pourrions avoir une période où l'appréciation des actifs est moindre."

L'activité de négociation n'était pas aussi élevée qu'en 2021 mais était "encore assez active" tandis que l'activité de fusion et d'acquisition était jusqu'à présent "assez élevée", a-t-il dit. Néanmoins, il y aura moins d'émissions d'actions cette année, a-t-il ajouté.

M. Moynihan de Bank of America a adopté un ton similaire en déclarant que l'activité des marchés de capitaux de la banque "est en baisse" jusqu'à présent en 2022, même si la banque d'investissement continue de voir un pipeline solide d'activités clients.

M. Santomassimo de Wells a noté que si le portefeuille dans les secteurs de la consommation et de l'immobilier continue pour l'essentiel d'être performant, "dans le secteur de l'automobile, qui est un portefeuille assez petit dans l'ensemble du bilan, dans la partie inférieure du portefeuille automobile, il y a peut-être un peu de bruit".

Toutefois, il a déclaré que la hausse des taux contribuerait à l'objectif ultime de la banque, qui est d'atteindre un rendement de 15 % sur les capitaux propres tangibles. Lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés, les banques gagnent plus d'argent en profitant de la différence entre les intérêts que les banques paient aux clients et les intérêts qu'elles peuvent gagner en investissant.

"La question sera de savoir où vont les taux et quel impact cela aura sur l'économie et l'environnement dans lequel nous nous trouvons", a déclaré M. Santomassimo.