On a dit pas si vite !

Les marchés actions ont divergé hier, avec des indices européens baissiers pendant que les valeurs technologiques continuent à tenir la baraque en bourse, ce qui contribue à maintenir les indices américains sur une pente ascendante. La bonne dynamique de Tesla et plus largement des poids lourds de la cote américaine contribue à entretenir la flamme de l'autre côté de l'Atlantique. Au final, les deux paris les plus embouteillés du premier semestre se remettent en place avec la Tech US et les actions japonaises. En toile de fond, les banques centrales sur-jouent à dessein leurs craintes pour calmer les ardeurs du marché, mais à priori, c'est peine perdu. Explorons tout cela ce matin.