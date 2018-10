Les banques espagnoles dégringolent après une décision de justice défavorable

Madrid (awp/afp) - Le cours des banques espagnoles chutait jeudi à la Bourse de Madrid après une décision de la Cour suprême faisant peser sur leurs épaules le paiement d'un impôt sur les transactions immobilières.

Vers 13H20 (11H20 GMT), tandis que l'indice Ibex 35 cédait 0,84%, les banques chutaient lourdement.

CaixaBank, troisième banque du pays, perdait 7,47% à 3,53 euros. Bankia cédait 7,95% à 2,88 euros, Banco de Sabadell 7,45% à 1,17 euro et Bankinter 7,39% à 7,27 euros.

Jeudi, la Cour suprême espagnole a opéré un revirement de jurisprudence en considérant qu'il incombait aux banques, et non à leurs clients, de payer un impôt sur les actes effectués devant notaire à la signature d'un prêt immobilier.

"Les banques nationales, ou celles qui ont le coeur de leur activité en Espagne, sont celles qui apparaissent le plus touchées", explique à l'AFP Antonio Sales, analyste chez XTB Brokers.

Les poids lourds Banco Santander et BBVA, plus internationalisés et donc proportionnellement moins touchés, lâchaient respectivement 2,12% à 4,14 euros et 3,27% à 5,12 euros.

L'impact sur les banques "dépend aussi, dans ce cas, de la quantité de gens qui vont réclamer le remboursement de ces frais", souligne Antonio Sales.

Selon des associations de défense des clients des banques, la mesure pourrait concerner 6,5 à 8 millions d'emprunts.

Antonio Sales estime cependant que le coût pour les banques "ne va pas non plus être spécialement élevé".

"Il est probable que certaines (banques) aient peut-être déjà provisionné une partie" des frais à engager et les aient déjà inclus dans leurs résultats, dit-il.

afp/jh