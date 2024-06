Les banques étrangères ont acheté des obligations du gouvernement indien pour une valeur de 80,38 milliards de roupies (962,2 millions de dollars) jeudi, l'achat le plus important en une seule séance depuis le 1er février, selon les données de Clearing Corp of India.

Ces banques ont intensifié leurs achats après que l'inflation américaine plus faible que prévu ait fait grimper les paris de réduction des taux, l'inclusion de l'Inde dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan ayant également joué un rôle, selon les traders.

D'autres données économiques récentes ont également fait état d'un ralentissement de l'inflation aux États-Unis, renforçant les prévisions de baisse des taux "qui ont poussé les quatre ou cinq plus grandes banques étrangères à acheter des obligations", a déclaré un trader d'une banque étrangère.

Il a requis l'anonymat car il n'est pas autorisé à parler aux médias. Reuters n'a pas pu déterminer quelles banques avaient acheté des obligations jeudi.

Les traders ont déclaré que le gros des achats a eu lieu sur les obligations à 10 ans et plus, y compris l'obligation de référence à 10 ans 7,10% 2034 et l'obligation liquide 7,23% 2039, ainsi que d'autres. L'obligation 2039 ne fait pas encore partie du groupe qui sera inclus dans l'indice.

L'activité d'achat fait suite à une récente augmentation des achats d'obligations d'État par des investisseurs étrangers dans des titres de plus longue durée.

La maison de courtage DBS maintient son opinion selon laquelle la Réserve fédérale réduira ses taux de 50 points de base en 2024, les marchés à terme prévoyant également des réductions de 50 points de base avant la fin du mois de décembre.

Au niveau local, le sentiment sous-jacent reste haussier, l'Inde étant à quelques semaines de l'inclusion dans l'indice, qui débutera le 28 juin.

Les investisseurs tablent sur un afflux passif de 20 à 25 milliards de dollars après l'inclusion des obligations.

L'Inde semble être un meilleur pari que la plupart des autres marchés émergents, la baisse du déficit budgétaire du gouvernement fédéral étant considérée comme un élément positif, a déclaré Adarsh Sinha, co-responsable de la stratégie de change et de taux pour l'Asie chez Bank of America.

Sinha s'attend à des sorties de la Malaisie et de la Thaïlande, qui sont susceptibles d'avoir un poids plus faible dans l'indice JPMorgan, tandis que les entrées en Inde devraient continuer à augmenter.