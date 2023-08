Les banques italiennes voient leurs dépôts chuter en juin, les ventes d'obligations augmentent

Les dépôts des résidents italiens auprès des banques nationales ont chuté en juin, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de trois ans, selon les données de la Banque d'Italie mercredi, les épargnants recherchant des rendements plus élevés pour leurs liquidités érodées par la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt.

Sur une base mensuelle, les dépôts en euros ont diminué de près de 170 milliards d'euros (186,6 milliards de dollars) pour atteindre 2,44 billions d'euros en juin. À la fin du mois de juin, les banques italiennes ont remboursé quelque 143 milliards d'euros de fonds à long terme de la Banque centrale européenne. (1 $ = 0,9111 euro)