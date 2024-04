Les banques du Mexique et du Paraguay devraient être les leaders régionaux en 2024 grâce aux conditions d'exploitation dans chaque pays, ont déclaré mercredi les analystes de l'agence de notation Moody's.

Parmi les 10 marchés de la région, les deux pays sont les seuls à bénéficier d'une perspective "positive" pour l'année. Sept autres sont qualifiés de "stables", et l'Argentine, qui a été frappée par une inflation à trois chiffres, a une perspective "négative".

Les banques du monde entier sont confrontées à des vents contraires tels que le ralentissement de la croissance économique et les taux d'intérêt élevés aux États-Unis et en Europe.

"Nous nous attendons à ce que la rentabilité des banques mexicaines bénéficie des conditions créées par la délocalisation, ainsi que de la baisse des coûts de financement", a déclaré Felipe Carvallo, analyste chez Moody's, lors d'un événement en ligne.

L'impact de la délocalisation, ou le déplacement des investissements des entreprises plus près de leurs marchés finaux tels que les États-Unis, stimulera les banques commerciales au Mexique et sur certains marchés d'Amérique centrale - en particulier le Costa Rica - plus tard cette année, a déclaré Moody's.

Dans le cône sud de l'Amérique du Sud, les banques chiliennes sont bien placées pour améliorer la qualité de leur crédit après une détérioration qui a commencé au début de 2022. La demande de prêts devrait augmenter, selon Moody's, et les ménages devraient être plus à même de rembourser leurs dettes.

Au Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine, les perspectives pour 2024 devraient être "bénignes" en raison de la diminution des retards de paiement, ce qui contribuera à maintenir la rentabilité stable, selon Moody's.

En Argentine, l'inflation, qui a ralenti depuis l'arrivée au pouvoir du président libertaire Javier Milei, mais qui reste prohibitive, laisse peu de marge de manœuvre aux banques pour augmenter leurs rendements, selon Moody's.