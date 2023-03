La banque centrale de Nouvelle-Zélande a déclaré vendredi que toutes les banques du pays fonctionnaient actuellement au-dessus de ses exigences réglementaires minimales et qu'elle surveillait de près les turbulences sur les marchés financiers mondiaux.

"Nos banques appliquent des modèles commerciaux différents qui signifient qu'elles ne sont pas aussi exposées aux risques qui ont conduit aux événements récents", a déclaré la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) dans un tweet.

"Nos tests de résistance rigoureux ont montré qu'elles sont bien placées pour faire face à des situations bien plus défavorables que celles que nous connaissons actuellement.

La RBNZ a déclaré qu'elle était consciente des problèmes actuels de stabilité financière "concernant un petit nombre de banques au niveau international", ajoutant qu'elle était en contact régulier avec d'autres régulateurs régionaux et entités réglementées.

Les valeurs bancaires mondiales ont été malmenées depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Jeudi, le Crédit Suisse a déclaré qu'il allait emprunter jusqu'à 54 milliards de dollars auprès de la banque centrale suisse pour renforcer ses liquidités.

Les grandes banques américaines ont injecté 30 milliards de dollars dans la First Republic Bank jeudi, intervenant pour sauver le créancier pris dans une crise de plus en plus grave déclenchée par l'effondrement de deux autres prêteurs américains de taille moyenne au cours de la semaine écoulée.