Les banques américaines ont augmenté leurs provisions pour pertes de crédit alors que la détérioration des prêts immobiliers commerciaux et les taux d'intérêt élevés alimentent les craintes de défaillance, comme le montrent les résultats du deuxième trimestre des prêteurs régionaux.

Certaines, comme M&T Bank, réduisent progressivement leur exposition au secteur de l'immobilier commercial en difficulté et repositionnent leur bilan pour se concentrer sur les prêts commerciaux et industriels et renforcer leur capital.

Les prêts aux bureaux ont été les plus durement touchés au cours des 12 derniers mois, les bâtiments restant vacants en raison de l'adoption post-pandémique de modèles de travail à distance.

Cette évolution a pénalisé les propriétaires qui n'ont pas pu rembourser leurs emprunts hypothécaires, tandis que les possibilités de refinancement des biens immobiliers ont été limitées par des taux plus élevés.

BankUnited, qui, selon les données de S&P Market Intelligence, avait l'une des plus grandes expositions CRE en termes de volume de prêts, a révélé que les prêts aux bureaux représentaient 30 % de son portefeuille total de prêts CRE.

La provision pour pertes de crédit du portefeuille de bureaux a grimpé à 2,47 % pour la banque au 30 juin, contre 2,26 % à la fin du premier trimestre, et seulement 1,18 % à la clôture de 2023.

Entre-temps, les portefeuilles de prêts commerciaux multifamiliaux - dont la plupart sont réalisés par de petits prêteurs américains - ont également montré des signes de tension sur des marchés importants tels que New York et la Floride, en raison de la réglementation sur le contrôle des loyers.

"Comme c'est souvent le cas dans le secteur après une période de taux d'intérêt élevés, certaines fissures commencent à apparaître", a déclaré Jeff Holzmann, directeur de l'exploitation chez RREAF Holdings, une société d'investissement immobilier qui gère plus de 5 milliards de dollars d'actifs.

"La raison de cette réaction tardive est que les prêteurs exigent des réserves d'intérêts qui peuvent s'épuiser au bout d'un certain temps. Mais au fil du temps, les réserves s'épuisent et les options s'épuisent, ce qui oblige les prêteurs à déprécier ou à annuler certains prêts ou certaines positions".

Chez KeyCorp, les imputations nettes sur les prêts moyens pour les entreprises ont augmenté pour atteindre 0,21 % au deuxième trimestre, contre 0,14 % au trimestre précédent. Les prêts de bureau non productifs de la banque sont passés de 5,2 % à 5,5 % au cours de la même période.

Bank OZK a augmenté sa provision totale pour pertes de crédit à 574,1 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 426,8 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Les charges nettes, c'est-à-dire les dettes dont le recouvrement est improbable, ont augmenté à 11,8 millions de dollars, contre 8,7 millions de dollars au cours de la même période.

"Il est impératif que les banques aient rigoureusement examiné leurs portefeuilles CRE, communiqué clairement les domaines spécifiques d'exposition et leurs stratégies multi-scénarios pour atténuer ces risques", a déclaré Blake Coules, CRE industry practice lead, Moody's.

"Les analyses détaillées doivent aller au-delà des grandes classes d'actifs ou des emplacements géographiques - de telles généralités peuvent suggérer qu'une banque n'a pas entièrement relevé le défi", a-t-il ajouté.

PAS DE VENTE PANIQUE

Les rapports d'activité publiés depuis le début de la semaine montrent que les prêteurs ne vendent pas agressivement leurs prêts à l'immobilier et qu'ils les laissent plutôt sortir naturellement de leur bilan.

Certains s'attendaient à ce que les banques régionales se débarrassent de leurs actifs toxiques dans le cadre de ventes de détresse, déclenchées par la panique provoquée par les problèmes de New York Community Bancorp au début de l'année.

"Je pense que les ventes de prêts sont possibles. Mais inonder le marché d'offres n'est pas nécessairement ce qui va se passer", a déclaré Chris McGratty, analyste chez KBW.

Les banques pourraient également attendre la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, largement attendue dans le courant de l'année, avant de mettre en vente leur portefeuille de prêts. Ces réductions pourraient les aider à obtenir des prix plus élevés pour ces actifs.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré au début du mois que les risques liés aux crédits à la consommation seraient présents dans les banques pendant des années, et que les régulateurs étaient en contact avec les petites banques pour s'assurer qu'elles étaient en mesure de les gérer.

"Le ciel ne nous tombe pas sur la tête en ce qui concerne les prêts CRE", a déclaré le PDG de Washington Federal, Brent Beardall, dans un communiqué le mois dernier, lorsque la banque a vendu 2,8 milliards de dollars de prêts multifamiliaux sans subir de perte.

Regions Financial a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que les tensions dans les portefeuilles multifamiliaux soient de nature temporaire. Fifth Third a déclaré qu'elle n'était pas en train d'initier de nouvelles opérations de crédit à la consommation dans les bureaux.

Entre-temps, NYCB et sa rivale First Foundation, plus petite, verront probablement les investisseurs s'intéresser de plus près à leurs portefeuilles de prêts lorsqu'elles publieront leurs résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine, après les turbulences liées à l'exposition aux prêts à la construction immobilière cette année.

"Je pense que cela sera très révélateur, en particulier pour certaines des banques qui sont exposées à des logements collectifs à loyer stabilisé et aux problèmes de performance que nous avons constatés dans ce domaine", a déclaré Stephen Buschbom, directeur de recherche chez le fournisseur de données Trepp.