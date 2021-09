Les banques se méfient, les outsiders déchiffrent le code de la finance

Tout le monde peut devenir banquier de nos jours, il suffit d'avoir le bon code.

Des marques mondiales, de Mercedes à Amazon en passant par IKEA et Walmart, suppriment les intermédiaires financiers traditionnels et intègrent des logiciels issus de jeunes entreprises technologiques pour proposer à leurs clients des services bancaires, de crédit et d'assurance.

Pour les institutions financières établies, les signaux d'alarme clignotent.

La finance dite "embarquée" - un terme fantaisiste pour désigner les entreprises qui intègrent des logiciels pour proposer des services financiers - signifie qu'Amazon peut permettre à ses clients d'"acheter maintenant et payer plus tard" lorsqu'ils passent à la caisse et que les conducteurs de Mercedes peuvent faire payer leur carburant par leur voiture.

Bien sûr, les banques sont toujours à l'origine de la plupart des transactions, mais les investisseurs et les analystes estiment que le risque pour les créanciers traditionnels est de s'éloigner encore davantage de l'amont de la chaîne financière.

Et cela signifie qu'ils seront plus éloignés des montagnes de données que d'autres recueillent sur les préférences et les comportements de leurs clients - des données qui pourraient être cruciales pour leur donner un avantage sur les banques dans les services financiers.

"Les services financiers intégrés portent le concept de vente croisée à de nouveaux sommets. Ils reposent sur une relation profonde et continue, basée sur des logiciels, avec le consommateur et l'entreprise", a déclaré Matt Harris, partenaire de l'investisseur Bain Capital Ventures.

"C'est pourquoi cette révolution est si importante", a-t-il ajouté. "Cela signifie que tous les bons risques vont aller à ces entreprises intégrées qui en savent tellement sur leurs clients et que ce qui reste ira aux banques et aux compagnies d'assurance."

OÙ VOULEZ-VOUS JOUER ?

Pour l'instant, de nombreux secteurs de la finance intégrée ne parviennent pas à ébranler la domination des banques et, même si certains jeunes pousses disposent de licences pour proposer des services réglementés tels que les prêts, ils n'ont pas l'envergure et les profonds bassins de financement des grandes banques.

Mais si les entreprises de technologie financière, ou fintechs, parviennent à s'emparer d'une partie des paiements numériques au détriment des banques - et à augmenter leurs valorisations dans le processus - les créanciers devront peut-être réagir, selon les analystes.

Stripe, par exemple, la plateforme de paiement qui se trouve derrière de nombreux sites avec des clients comme Amazon et Google (Alphabet), a été valorisée à 95 milliards de dollars en mars.

Accenture a estimé en 2019 que les nouveaux entrants sur le marché des paiements avaient amassé 8 % des revenus au niveau mondial - et cette part a augmenté au cours de l'année écoulée, car la pandémie a stimulé les paiements numériques et frappé les paiements traditionnels, a déclaré Alan McIntyre, directeur principal du secteur bancaire chez Accenture.

Aujourd'hui, l'accent est mis sur les prêts, ainsi que sur les créanciers numériques prêts à l'emploi avec une variété de produits que les entreprises peuvent choisir d'intégrer dans leurs processus.

"La grande majorité des entreprises centrées sur le consommateur seront en mesure de lancer des produits financiers qui leur permettront d'améliorer considérablement leur expérience client", a déclaré Luca Bocchio, partenaire de la société de capital-risque Accel.

"C'est pourquoi nous nous sentons enthousiastes à propos de cet espace".

Jusqu'à présent cette année, les investisseurs ont versé 4,25 milliards de dollars dans les startups de la finance embarquée, soit près de trois fois le montant de 2020, selon les données fournies à Reuters par PitchBook.

La société suédoise Klarna, qui achète maintenant et paie plus tard (BNPL), est en tête du peloton, avec une levée de fonds de 1,9 milliard de dollars.

DriveWealth, qui vend une technologie permettant aux entreprises de proposer des échanges d'actions fractionnées, a attiré 459 millions de dollars, tandis que les investisseurs ont investi 229 millions de dollars dans Solarisbank, une banque numérique allemande agréée qui propose une gamme de logiciels de services bancaires.

Les actions d'Affirm, quant à elles, ont bondi le mois dernier lorsqu'elle s'est associée à Amazon pour proposer des produits BNPL, tandis que la fintech américaine rivale Square a annoncé le mois dernier qu'elle achetait la société australienne BNPL Afterpay pour 29 milliards de dollars.

Square vaut désormais 113 milliards de dollars, soit plus que la banque la plus précieuse d'Europe, HSBC, qui vaut 105 milliards de dollars.

"Les grandes banques et les assureurs seront perdants s'ils n'agissent pas rapidement et ne déterminent pas où jouer sur ce marché", a déclaré Simon Torrance, fondateur de Embedded Finance & Super App Strategies.

VOUS AVEZ BESOIN D'UN PRÊT !

Plusieurs autres détaillants ont annoncé cette année leur intention de se développer dans les services financiers.

Walmart a lancé une startup fintech avec la société d'investissement Ribbit Capital en janvier pour développer des produits financiers pour ses employés et ses clients, tandis qu'IKEA a pris une participation minoritaire dans la société BNPL Jifiti le mois dernier.

Des constructeurs automobiles tels qu'Audi (Volkswagen) et Jaguar Land Rover (Tata) ont expérimenté l'intégration de technologies de paiement dans leurs véhicules afin de faciliter les paiements, tout comme Mercedes (Daimler).

"Les clients s'attendent à ce que les services, y compris les services financiers, soient directement intégrés au point de consommation et qu'ils soient pratiques, numériques et immédiatement accessibles", a déclaré Roland Folz, directeur général de Solarisbank, qui fournit des services bancaires à plus de 50 entreprises, dont Samsung.

Les startups de la finance embarquée ne ciblent pas seulement les consommateurs finaux. Les entreprises elles-mêmes se font taper sur l'épaule lorsque leurs données numériques sont exploitées par des fintechs telles que la société canadienne Shopify.

Cette dernière fournit des logiciels aux commerçants et sa division Shopify Capital propose également des avances de fonds, sur la base d'une analyse de plus de 70 millions de points de données sur sa plateforme.

"Aucun commerçant ne vient nous voir pour nous dire, je voudrais un prêt. Nous allons vers les commerçants et leur disons, nous pensons que c'est le moment de vous financer ", a déclaré Kaz Nejatian, vice-président, produit, services aux commerçants chez Shopify.

"Nous ne demandons pas de plans d'affaires, nous ne demandons pas de déclarations fiscales, nous ne demandons pas de déclarations de revenus, et nous ne demandons pas de garanties personnelles. Non pas parce que nous sommes bienveillants, mais parce que nous pensons que ce sont de mauvais signaux quant aux chances de réussite sur Internet ", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Shopify a déclaré que les financements allaient de 200 à 2 millions de dollars. Elle a fourni 2,3 milliards de dollars en avances cumulées de capitaux et est évaluée à 184 milliards de dollars, bien au-dessus de la Banque Royale du Canada, le plus grand créancier traditionnel du pays.

UN AVENIR CONNECTÉ ?

L'activité de prêt de Shopify est cependant toujours éclipsée par les grandes banques. JPMorgan Chase & Co, par exemple, avait un portefeuille de prêts aux consommateurs et aux collectivités d'une valeur de 435 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

Les avancées majeures des entreprises d'autres secteurs dans la finance pourraient également être limitées par les régulateurs.

Le mois dernier, des responsables de la Banque des règlements internationaux, un consortium de banques centrales et de régulateurs financiers, ont mis en garde les organismes de surveillance contre l'influence croissante des entreprises technologiques dans la finance.

M. Harris, de Bain, a déclaré que les régulateurs financiers adoptaient une approche selon laquelle, parce qu'ils ne savent pas comment réglementer les entreprises technologiques, ils insistent pour qu'il y ait une banque derrière chaque transaction - mais cela ne signifie pas que les banques empêcheront les fintechs d'empiéter.

"Ils ont raison de dire que les banques auront toujours un rôle, mais ce n'est pas un rôle très rémunérateur et il implique très peu de propriété du client", a-t-il déclaré.

Jacob Morgan, analyste chez Forrester, a déclaré que les banques devaient décider où elles voulaient être dans la chaîne financière.

"Peuvent-elles se permettre de se battre pour la primauté du client, ou voient-elles une voie plus rentable vers le marché en devenant les rails sur lesquels les autres courent ? "Certaines banques choisiront de faire les deux".

Et certaines se défendent déjà.

Citigroup s'est associé à Google pour les comptes bancaires, Goldman Sachs fournit des cartes de crédit à Apple et JPMorgan achète 75 % des activités de paiement de Volkswagen et prévoit de s'étendre à d'autres secteurs. 06:00:00

"La connectivité entre différents systèmes est l'avenir", a déclaré Shahrokh Moinian, responsable des paiements de gros, EMEA, chez JPMorgan. "Nous voulons être le leader".