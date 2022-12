"Dans l'ensemble, l'impact sera limité jusqu'au milieu ou à la fin des années 2020, et d'ici 2030 et la mise en œuvre complète, nous pensons que Bâle 3.1 augmentera les exigences de capital d'un petit montant en moyenne pour les entreprises britanniques. Et nous donnons aux entreprises beaucoup de temps pour s'adapter", a déclaré Phil Evans, directeur de la BoE, lors d'un événement organisé par UK Finance.