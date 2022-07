Les banques suisses très rentables en termes de bénéfice par client

Zurich (awp) - Les banques suisses de détail sont les plus rentables en termes de bénéfice par client, selon un classement international. Les établissements suisses sont suivis à distance respectable par leurs concurrents australiens et belges, selon une étude de la société de conseil Pricewaterhouse Coopers (PwC), publiée mercredi.

Selon cette étude, les banques suisses de détail on gagné en moyenne 546 francs suisses par client en 2021, contre 299 francs suisses pour les banques australiennes, 290 francs suisses pour les banques belges et 283 francs suisses pour leurs concurrentes scandinaves. En queue du classement du "Retail Banking Monitor 2022", qui comprend douze pays, figurent les établissements américains (154 francs suisses par client) et britanniques (140 francs suisses).

La Suisse n'est pas seulement en tête au niveau du bénéfice par client, elle est également le pays dont les banques ont enregistré la plus forte progression du bénéfice par client, précise l'étude.

En 2020, les banques suisses n'avaient en effet gagné "que" 480 francs suisses par client. La hausse, de 12%, est la meilleure enregistrée. Celle-ci a cependant également été favorisée par l'évolution du taux de change entre le franc et l'euro.

