Certaines banques turques ont commencé à réduire leurs taux de dépôt en lires afin d'alléger la pression sur les marges, selon des sources bancaires, après que la hausse des taux d'intérêt durant le cycle de resserrement des taux de la banque centrale ait freiné la demande de prêts.

Les taux de dépôt ont grimpé au cours du second semestre 2023, alors qu'Ankara a opéré un virage à 180 degrés vers une plus grande orthodoxie, en augmentant fortement les taux d'intérêt. La banque centrale a également commencé à mettre fin au programme KKM, qui visait à protéger les dépôts en lires contre une dépréciation soutenue depuis la crise monétaire de la fin de l'année 2021.

Des sources bancaires ont indiqué que les taux de dépôt, qui dépassaient 52 % en moyenne à la fin de 2023, sont tombés à 44 % au début de cette année, les banques cherchant à gérer leurs marges sur fond d'inquiétudes concernant les coûts de financement auxquels elles sont confrontées.

Jusqu'aux élections de mai dernier, lorsque le président Tayyip Erdogan a remporté un nouveau mandat, la banque centrale a mis en œuvre une politique peu orthodoxe, soutenue par Erdogan, de taux bas malgré une inflation élevée. Depuis les élections, elle a augmenté son taux directeur de 3 400 points de base pour le porter à 42,5 %.

Les taux des prêts et des dépôts ont augmenté parallèlement au taux directeur et un banquier de haut rang a déclaré que les banques essayaient maintenant sérieusement de contrôler les coûts pour bien gérer les marges.

Le revenu net d'intérêt du secteur bancaire a diminué d'environ 4% en glissement annuel entre janvier et novembre pour atteindre 632,6 milliards de lires (21,3 milliards de dollars), car les politiques non conventionnelles ont élargi l'écart entre les taux d'intérêt des dépôts et des prêts.

La contraction des revenus nets d'intérêts a frôlé les 20 % durant les mois d'été.

Deux sources bancaires ont déclaré que les taux de dépôt dans certaines grandes banques publiques et privées ont diminué de 5 points, refusant de donner des noms car ils n'étaient pas autorisés à parler de cette question.

"Les banques essaient de contrôler leurs coûts. Les obligations indexées sur l'inflation n'ont plus un effet aussi positif qu'auparavant", a déclaré l'une des sources.

Les banques ont proposé des taux de dépôt plus élevés pour rendre les dépôts en lires plus attractifs, conformément à la stratégie de sortie des autorités du système KKM, tandis que la demande de prêts a diminué en raison des taux d'intérêt élevés.

Le rapport entre les prêts en lires et les dépôts en lires a donc diminué, passant de 110 % en janvier de l'année dernière à 95 % en novembre. Cette situation a entraîné une pression croissante sur les coûts des banques.

Arda Tunca, consultant et économiste du secteur financier, a déclaré que la demande de prêts commerciaux était assez faible.

"Les coffres des banques sont remplis de dépôts, mais il leur est difficile de les convertir en prêts", a déclaré M. Tunca.

"Cela signifie que les banques détiennent plus de dépôts qu'elles n'en ont besoin. Pourquoi ne pas réduire les coûts de financement dans ce cas ?

(1 $ = 29,6460 lires)