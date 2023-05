Les banques turques restreignent l'accès au crédit dans un contexte d'incertitude avant le second tour

Les banques turques ont restreint l'accès à certains prêts individuels et reporté les décisions relatives à l'extension des prêts aux entreprises suite à de nouvelles réglementations introduites depuis le vote présidentiel non concluant de dimanche et avant le second tour du 28 mai, ont déclaré des banquiers.

Certaines banques ont augmenté les taux mensuels des prêts hypothécaires au-delà de 3 % et les taux des prêts automobiles ont atteint 4 %, selon les banquiers. Les taux d'intérêt mensuels pour les prêts personnels de plus de 70 000 lires (3 590 $) ont frôlé les 5 % depuis les nouvelles réglementations de la banque centrale turque (TCBM), ont-ils ajouté. Toutefois, les banquiers soulignent que les prêts à de tels taux sont désormais très limités, les prêts n'étant accordés qu'en cas d'obligation. Le président Tayyip Erdogan est en pole position pour remporter le second tour et prolonger ainsi son règne de deux décennies de cinq années supplémentaires, après une performance inattendue au premier tour de dimanche, où il a manqué de peu les 50 % nécessaires pour l'emporter haut la main. Le parti AK d'Erdogan, au pouvoir, et ses partenaires nationalistes et islamistes ont également remporté la majorité parlementaire lors des élections de dimanche. Les investisseurs se méfient d'une victoire d'Erdogan parce qu'il a défendu des politiques économiques peu orthodoxes qui ont vu la banque centrale réduire les taux d'intérêt alors même que l'inflation a grimpé jusqu'à 85 % l'année dernière, exacerbant une crise du coût de la vie pour des millions de Turcs. L'inflation annuelle s'élevait à 43,7 % en avril. INCERTITUDE Les avances de fonds par carte de crédit, qui constituaient l'option d'emprunt la moins chère et la plus courante pour les particuliers avant les élections, ne sont plus disponibles en vertu des nouvelles réglementations de la banque centrale. Les banques avaient déjà réduit ces avances avant le premier tour de dimanche. Des sources bancaires ont déclaré que les dernières réglementations visaient principalement à ralentir la croissance des prêts individuels, qui avaient grimpé en flèche avant les élections de dimanche. Les banques souhaitent également connaître les politiques post-électorales du candidat gagnant avant d'accorder des prêts à long terme aux entreprises. "Les institutions financières, qui sont incertaines des politiques économiques et des coûts après l'élection, essaient d'éviter d'accorder des prêts, si possible, dans la période de 15 jours suivant le premier tour de scrutin", a déclaré Seref Fayat, président de l'Assemblée de l'industrie du vêtement et de l'habillement. "Par conséquent, la difficulté à décrocher des prêts augmente de jour en jour, d'heure en heure." La banque centrale a également pris des mesures pour encourager la conversion des dépôts en devises étrangères en lires d'ici la fin de l'année. (1 $ = 19,5047 lires)