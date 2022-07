Les banques vont éponger les nouvelles actions de Saipem pour 592 millions d'euros après un appel de fonds

Saipem a déclaré jeudi avoir vendu de nouvelles actions d'une valeur de seulement 12,4 millions d'euros (12,41 millions de dollars) à la suite d'une vente aux enchères de droits non exercés, après avoir levé un premier 1,4 milliard d'euros, soit 70 % du montant visé.

Le taux de participation final à l'appel de fonds s'élève à 70,4 %, laissant aux banques des actions d'une valeur d'environ 592 millions d'euros à acheter, a déclaré Saipem dans un communiqué.

Les investisseurs ont acheté de nouvelles actions pour une fraction minuscule seulement de celles représentées par les droits non exercés mis aux enchères plus tôt cette semaine.

BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo et UniCredit étaient les coordinateurs globaux conjoints de l'émission de Saipem. ABN AMRO, Banca Akros, Banco BPM, Banco Santander, Barclays, BPER, Goldman Sachs International, Société Générale et Stifel ont été cités comme les teneurs de livre conjoints.

Le géant italien de l'énergie Eni et le créancier public CDP, qui contrôlent Saipem avec une participation combinée de 44 %, ont entièrement souscrit leur part de l'augmentation de capital hyper-dilutive, visant à stabiliser le groupe après un avertissement choc sur les bénéfices en janvier.

Les actions Saipem ont chuté cette semaine pour s'échanger à un prix proche de 1,013 euro, prix auquel les nouvelles actions sont émises, à raison de 95 nouvelles actions pour chaque action ordinaire ou d'épargne détenue.

Jeudi cependant, elles ont clôturé en hausse de 5,69% à 1,17 euros.

Après avoir acheté les nouvelles actions invendues, les banques commenceront à s'en débarrasser, ce qui pourrait créer une surabondance sur le marché.

Un banquier proche de l'affaire a toutefois déclaré qu'avec une telle quantité d'actions Saipem entre leurs mains, les banques pourraient ne pas être en mesure de les vendre rapidement.

"Le robinet sera ouvert pendant un certain temps encore", a déclaré le banquier.

Tout futur mal de tête pour les banques avec la vente de leurs participations dans Saipem sera adouci par quelque 51 millions d'euros de commissions qu'elles partagent pour avoir participé à l'augmentation de capital de Sapiem, selon le prospectus de l'opération.

Le coût total de l'appel de fonds, y compris les autres frais, a été estimé à un maximum de 80 millions d'euros.

Dans le cadre de l'effort de stabilisation des finances de Saipem, plus tôt cette année, les principaux investisseurs et les banques ont avancé 1,5 milliard d'euros de l'augmentation de capital. Eni et CDP, liés par un pacte d'actionnaires, ont apporté 645 millions d'euros tandis que les banques ont financé 855 millions d'euros pour aider à répondre aux besoins immédiats de liquidités.

(1 $ = 0,9988 euros)