Bourse de Paris : Les banquiers centraux prennent le pouvoir

Commençons par le soap-opéra sino-américain. Comme dans toute bonne série à l'eau de rose, les petites phrases sont souvent lourdes de sens. Le conseiller économique de la Maison blanche Larry Kudlow a ravi les investisseurs hier soir en annonçant que les Etats-Unis sont "en communication avec la Chine". Il a même enfoncé le clou en estimant que le gouvernement chinois est prêt à discuter. Kudlow a apporté ces précisions en réponse aux rumeurs d'une invitation à négocier transmise par la Maison Blanche à Pékin. L'absence de démenti vaut confirmation. Cette nouvelle contribue à porter la plupart des marchés asiatiques ce matin, hormis paradoxalement en Chine où les indices ont bien du mal à rebondir.



Sur le Vieux Continent, les banquiers centraux vont donc prendre le pouvoir. La BoE ne devrait pas bouger d'un pouce, car elle a déjà donné un tour de vis monétaire en août. Quant à la BCE, sa position est plus délicate : aucune évolution n'est en vue sur les taux, mais le marché attend confirmation de la trajectoire de normalisation programmée par l'institution. Les commentaires de Mario Draghi sont très attendus, alors que le contexte global est particulièrement chahuté, entre crise des économies émergentes, montée des barrières protectionnistes et des partis populistes. La Turquie illustre parfaitement la convergence des trois problématiques et se retrouve à nouveau sur le devant de la scène, avec une banque centrale qui va aussi se prononcer aujourd'hui, dans un contexte de chute de la livre turque, d'inflation à 18% et de chef de l'exécutif peu soucieux de l'indépendance de l'institution.



Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe. Le CAC40 sort de quatre séances consécutives dans le vert.



Les temps forts économiques du jour



Côté données macroéconomiques, on retiendra :

Les données finales de l'inflation d'août en Allemagne (8h00) et en France (8h45).

La décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux (13h00 : consensus statu quo).

La décision de la Banque centrale européenne sur ses taux (13h45 : consensus statu quo. Conférence de présentation à 14h30).

L'inflation américaine d'août (14h30 : consensus +0,3%).

Les inscriptions hebdomadaires au chômage américain (14h30 : consensus 210 000).

La balance budgétaire mensuelle américaine (20h00).



L'euro a repris des couleurs face au dollar à 1,16359. L'once d'or se stabilise ce matin après une nette poussée hier, à 1 205 USD. Le Brent et le WTI sont en repli, respectivement à 79,28 USD et 69,90 USD, tout en restant proche de leurs meilleurs niveaux annuels.



