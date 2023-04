Selon les banquiers et les analystes, l'augmentation des dépenses d'investissement des entreprises privées et publiques au cours de la nouvelle année financière devrait donner un coup de fouet au marché indien des obligations d'entreprises et permettre aux émissions d'atteindre un nouveau record au cours de l'année fiscale 24.

Les émissions d'obligations d'entreprises en Inde ont atteint un niveau record de 8,2 trillions de roupies (100 milliards de dollars) en 2022/23, selon les données de Prime Database.

Le total des levées de fonds pour l'année fiscale 24 devrait atteindre 8,5-9,0 trillions de roupies en 2023/24, selon les projections de 10 banquiers et analystes.

GRAPHIQUE - Collecte de fonds par les entreprises indiennes via le placement privé d'obligations

https://www.reuters.com/graphics/INDIA-MARKETS/gdpzqkznjvw/chart.png

Alors que les émissions ont été largement menées par les banques et les entreprises publiques au cours de l'exercice 23, les entreprises des secteurs de l'énergie renouvelable, de l'électricité, des infrastructures, des métaux et du ciment devraient faire appel au marché obligataire cette année, selon les analystes.

Certaines entreprises ont reporté leur plan d'investissement, il est donc possible que cela reprenne lorsque les choses se stabiliseront, a déclaré Arnab Choudhury, EVP et Group Head (Debt Capital Markets), chez SBI Capital Markets.

Des entreprises comme Reliance Industries, India Infrastructure Finance Company Ltd, Indian Railway Finance Corp Ltd et Aditya Birla Group sont en pourparlers avec des banquiers pour lever des fonds par le biais d'obligations, mais les conditions et autres détails doivent encore être finalisés.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux courriels de Reuters demandant des commentaires.

"Les premiers signes indiquent une amélioration des niveaux d'utilisation des capacités dans diverses industries", a déclaré R. Shankar Raman, directeur en temps utile et directeur financier de Larsen and Toubro.

Une fois que les leviers de croissance seront jugés durables, les engagements du secteur privé en matière d'investissement augmenteront, notamment en raison de la réduction de l'effet de levier des bilans et de la disponibilité des liquidités dans le système financier, a-t-il ajouté.

Les grandes entreprises choisiront probablement de lever des fonds pour ces investissements par le biais d'obligations, car les taux de prêt bancaire ont augmenté davantage que les rendements obligataires.

"Compte tenu de la situation actuelle, les marchés obligataires sont plus attrayants, étant donné la flexibilité inhérente aux structures de financement et la rapidité d'exécution", a déclaré M. Raman.

Fitch Ratings s'attend à ce que les dépenses d'investissement de ses entreprises notées en Inde continuent de croître de 10 % à 12 % au cours de l'exercice 2023/24.

Cependant, certains risques pour les dépenses d'investissement incluraient des taux d'intérêt plus élevés, des prix volatils des matières premières et un affaiblissement de l'économie mondiale ainsi que des risques géopolitiques, selon Soumyajit Niyogi, directeur, groupe analytique principal, à India Ratings and Research.

Les analystes s'attendent également à ce que les banques continuent d'émettre des obligations d'infrastructure pour financer des projets à long terme. Au cours de l'exercice 23, les banques indiennes ont levé 296,2 milliards de roupies par le biais de ces obligations.

Les banques, qui ont représenté 14,3 % du total des émissions au cours de l'exercice 23, devraient également rester de gros émetteurs dans un contexte de forte croissance du crédit.

"La tendance des banques à emprunter massivement se poursuivra", a déclaré M. Choudhury de SBI Capital Markets.

(1 $ = 82,0880 roupies indiennes)