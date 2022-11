Les banquiers parient des milliards sur la nouvelle vague d'accords dette-nature

Peut-être autour de 800 millions de dollars, à en juger par la taille d'un accord d'échange "dette contre nature" qui pourrait voir les dettes de l'Équateur réduites en échange de la protection du fragile écosystème de son territoire offshore, selon des personnes ayant connaissance des pourparlers.

Ce type d'accords s'inscrit dans le cadre des efforts visant à résoudre un dilemme insoluble auquel sont confrontés les dirigeants mondiaux lors du sommet COP27 de l'ONU en cours en Égypte : qui paiera la facture de la lutte mondiale contre la perte de biodiversité et le changement climatique ?

"Il y a maintenant une forte pression pour faire entrer la nature dans les marchés de la dette souveraine", a déclaré Simon Zadek, directeur exécutif de NatureFinance, qui conseille les gouvernements sur les échanges dette-nature et d'autres types de financement axés sur le climat.

"La tragédie du surendettement propose une réelle opportunité", a-t-il ajouté, en pointant du doigt les pays riches en nature qui semblent être des candidats idéaux à l'échange de dette suite aux fortes baisses du prix de leurs obligations cette année.

L'Equateur ne fait pas partie des nations les plus riches du monde. C'est un mauvais payeur en série et ses obligations souveraines se négocient à nouveau à des niveaux "en difficulté", c'est-à-dire avec une forte décote par rapport à leur valeur nominale. Mais elle possède une richesse en biodiversité qu'elle pourrait exploiter dans une région plus vaste où une grande partie de la faune et de la flore ont été anéanties.

Échanges dette-nature

Le pays est en pourparlers avec des banques et un groupe à but non lucratif pour tenter de conclure un accord qui permettrait de refinancer à moindre coût environ 800 millions de dollars de sa dette, libérant ainsi les économies pour les efforts de conservation, selon les trois personnes ayant connaissance de l'accord, qui ont refusé d'être nommées car les discussions sont confidentielles.

À ce niveau, il s'agirait du plus grand échange dette-nature réalisé à ce jour. Pourtant, il pourrait être supplanté par d'autres, notamment le Sri Lanka, qui a discuté d'un accord pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars, selon des personnes au courant de ces discussions.

Le Cap-Vert, une nation archipel au large de l'Afrique de l'Ouest, est entre-temps proche d'un échange de nature qui pourrait valoir jusqu'à 200 millions de dollars, a déclaré Jean-Paul Adam, un ancien fonctionnaire du gouvernement des Seychelles qui travaille maintenant pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), fournissant des conseils financiers aux gouvernements.

Les gouvernements équatorien, sri-lankais et cap-verdien n'ont pas répondu aux demandes de commentaires pour cette histoire, bien que le président équatorien Guillermo Lasso ait déclaré dans un journal local le 12 octobre que son accord d'échange sur les Galapagos pourrait être conclu dans quatre ou cinq semaines.

ANIMAUX EN VOIE DE DISPARITION

Les accords potentiels pour l'Équateur, le Sri Lanka et le Cap-Vert, rapportés ici en détail pour la première fois, indiquent un regain d'intérêt pour cette forme d'alchimie financière, qui a été conçue il y a plusieurs décennies mais qui est restée une sorte de niche jusqu'à récemment.

Seuls trois des quelque 140 swaps conclus au cours des 35 dernières années - le premier en 1987 - avaient une valeur supérieure à un quart de million de dollars, selon les données mondiales publiées par la Banque africaine de développement. Le montant moyen était de 26,6 millions de dollars.

La valeur combinée des accords de swap à ce jour est de 3,7 milliards de dollars, selon les données. Cela ne représente qu'une fraction des 400 milliards de dollars de dette souveraine des marchés émergents que les analystes de Capital Economics ont récemment estimé être tombés à des niveaux de détresse.

Les partisans disent que ces problèmes de dette actuels, combinés à la volonté politique croissante et aux récents accords d'échange réussis aux Seychelles, au Belize et à la Barbade, signifient qu'une multitude d'autres pays explorent maintenant ce modèle.

En effet, Adam, de la CEA, a déclaré que quatre pays africains exploraient actuellement des swaps potentiels. Il a refusé de les nommer, disant qu'il n'était pas sûr qu'ils soient prêts à les rendre publics.

Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth des 56 pays, a déclaré à Reuters : "Beaucoup de mes membres examinent la question et nous l'examinons avec eux".

Les enjeux écologiques pourraient difficilement être plus élevés.

Les populations mondiales de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de reptiles et d'amphibiens ont diminué de près de 70 % en moyenne depuis 1970, tandis que l'Amérique latine a connu une baisse de plus de 90 %, selon l'indice Planète vivante de cette année, compilé par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et la Zoological Society of London.

Perte de biodiversité mondiale

CULTIVER LES PORTEFEUILLES

Ces échanges sont souvent des compromis.

Si un pays fait défaut, ses détenteurs d'obligations perdent de l'argent ou du moins doivent attendre beaucoup plus longtemps pour le récupérer.

Les accords dette-nature peuvent aider car ils peuvent produire des obligations dites vertes, ou bleues dans le cas de celles qui se concentrent sur la conservation des océans, qui attirent un nombre rapidement croissant d'investisseurs qui veulent atteindre les objectifs ESG et net-zéro.

Carl Ross, gestionnaire de fonds vétéran de la crise de la dette chez GMO, a déclaré que l'engagement du Belize à protéger sa barrière de corail tentaculaire - la plus grande de l'hémisphère occidental - a contribué à faire passer sa restructuration "au-dessus de la bosse" l'année dernière dans une transaction à laquelle il a participé.

Dans leur forme la plus simple, ces accords prévoient la dépréciation d'obligations ou de prêts coûteux et leur remplacement par un financement moins cher, généralement avec l'aide d'une garantie de crédit d'une banque multilatérale de développement.

L'Équateur, par exemple, est en pourparlers avec le Pew Charitable Trusts ainsi qu'avec la Banque interaméricaine de développement et la Société financière internationale de développement des États-Unis, ont déclaré deux des personnes ayant connaissance de l'accord prévu.

Pew et les banques ont refusé de commenter.

Décrocher l'adhésion des banques de développement est généralement la clé de l'économie d'un accord. Mais comme les banques doivent surveiller de près leurs capitaux et leurs notations de crédit pour préserver leur capacité à emprunter à bon marché, cet obstacle a longtemps limité la croissance des swaps.

Le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trotsenburg, a déclaré à Reuters en marge de la COP27 qu'il soutenait les échanges dette-nature, tout comme le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui a déclaré que sa banque commencerait "absolument" à fournir des garanties de crédit.

Les gouvernements du G7 et l'"initiative de Bridgetown" de la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, ont tous demandé à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international d'augmenter leur financement axé sur le climat.

La chef du FMI, Kristalina Georgieva, s'est exprimée lors de la COP27, déclarant que les swaps étaient une partie intéressante de la boîte à outils, bien qu'ils ne soient pas une "solution miracle" dans les efforts mondiaux de financement de la conservation.

L'ACCORD DE 550 MILLIONS DE DOLLARS DU BELIZE

En effet, les accords dette-nature sont éclipsés par l'ampleur du défi financier : les pays en développement devront décrocher un trillion de dollars par an en financement externe d'ici la fin de la décennie pour prendre des mesures climatiques efficaces et restaurer la nature, selon un rapport publié à la COP27.

Néanmoins, les personnes impliquées dans ces échanges affirment qu'ils ont un impact.

Le swap de 553 millions de dollars conclu par le Belize l'année dernière a fourni des fonds pour protéger le deuxième plus grand récif corallien du monde et a réduit son niveau d'endettement de plus de 10 % du PIB, selon le gouvernement.

L'accord de 2015 des Seychelles, qui a créé le premier blue bond au monde après huit ans de pourparlers, a vu le gouvernement s'engager à protéger 30 % de ses eaux - une zone de la taille de l'Allemagne - contre la surpêche et le développement et a racheté 22 millions de dollars de sa dette à des conditions favorables, a déclaré l'ancien ministre de l'environnement Ronny Jumeau.

Les partisans du swap font pression pour que la douzaine de grandes banques de développement s'unissent pour offrir un soutien élargi et normalisé afin de favoriser une utilisation généralisée de ces instruments.

"C'est le facteur limitant qui nous empêche de passer à des billions de dollars", a ajouté Kevin Bender de The Nature Conservancy, qui dirige les équipes de l'ONG chargées de la dette souveraine et a travaillé sur le swap de Belize.

Esteban Brenes, directeur américain du financement de la conservation pour le WWF, a déclaré que des améliorations étaient également nécessaires dans la manière dont les promesses de protection de la faune et de la flore sont contrôlées et vérifiées afin que les créanciers soient convaincus que les pays respectent leurs engagements.

Le suivi peut être créatif.

Le WWF a des projets en Amérique centrale et du Sud où ils surveillent la déforestation en suivant les jaguars, a déclaré Brenes, qui a travaillé sur les échanges dette-nature au cours des 25 dernières années.

Les grands félins ont besoin d'environ 50 kilomètres carrés de bonne forêt pour chasser et se reproduire, ils sont donc un bon indicateur de la santé des forêts. Plus de données montrant que les échanges fonctionnent devraient encourager les institutions internationales à s'impliquer, a ajouté M. Brenes.

"Pas de planète, pas d'affaires - c'est ce que nous devons faire comprendre aux FMI de ce monde", a-t-il déclaré.

Répartir la douleur