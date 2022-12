Les banquiers suédois divisés sur les taux avant la décision de février 2023

La banque centrale a relevé ses taux à 2,50 %, contre 0 % en février, après une flambée des prix bien plus importante que ce qu'elle avait prévu. Cependant, il y a maintenant des espoirs que l'inflation soit proche de son pic.

Plusieurs responsables de la fixation des taux ont déclaré que les hausses de taux pourraient bientôt prendre fin, ce qui serait conforme aux prévisions de la Riksbank selon lesquelles le taux directeur culminera à un peu moins de 3 % l'année prochaine.

"La nouvelle phase de la stratégie de politique monétaire reflète notre conviction et notre espoir que nous sommes proches d'un niveau pour le taux directeur qui n'aura pas besoin d'être beaucoup plus élevé", a déclaré le sous-gouverneur Per Jansson.

Il a été soutenu par les gouverneurs adjoints Anna Breman et Martin Floden.

Cependant, d'autres responsables de la fixation des taux ont adopté une approche différente. Le sous-gouverneur Henry Ohlsson, par exemple, a déclaré qu'avec une inflation toujours proche de ses plus hauts niveaux depuis 30 ans, il était "très clair pour moi que la politique monétaire doit devenir beaucoup moins expansionniste".

"Les risques penchent vers une hausse des taux de 50 points de base", a déclaré Torbjorn Isaksson, économiste chez Nordea, à propos de la réunion de février. Swedbank a déclaré qu'elle s'attendait à une hausse de 50 points de base en février.

DEBAT

Cette division reflète un débat plus large entre les banques centrales sur l'ampleur du resserrement nécessaire - et sur la quantité que les consommateurs et les entreprises peuvent supporter dans un contexte de ralentissement économique.

La Réserve fédérale américaine pourrait bientôt réduire le rythme de ses hausses de taux d'intérêt après quatre hausses consécutives de 75 points de base.

En Europe, certains membres de la Banque centrale européenne affirment qu'il existe un risque d'ancrage de l'inflation. D'autres craignent que des hausses agressives ne fassent qu'aggraver la récession.

En Suède, l'incertitude est grande.

En octobre, la chute des prix de l'électricité a fait baisser les chiffres de l'inflation globale, mais les prix de base ont augmenté plus que ce que la Riksbank - et les marchés - avaient prévu, atteignant 7,9 %.

Les résultats de l'inflation pour novembre et décembre sont attendus avant la prochaine réunion de politique générale de la Riksbank.

En outre, le gouverneur Stefan Ingves, largement un faucon, quittera la banque à la fin de l'année.

L'actuel chef de la FSA, Erik Thedeen, qui prendra ses fonctions en janvier, n'a pas indiqué sa position sur la politique. La réunion de février sera également la première au cours de laquelle le nouveau gouverneur adjoint Aino Bunge votera.

Les marchés voient le taux directeur de la Suède atteindre environ 3,25 % au cours du second semestre de l'année prochaine.