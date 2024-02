L'Afrique de l'Ouest devrait recevoir un record de 730 000 barils par jour (bpj) d'essence en provenance d'Europe ce mois-ci, selon les chiffres préliminaires de la société d'analyse de données Kpler, les importateurs ayant profité des prix européens relativement bas.

Les importations de février, si elles se concrétisent pleinement, seraient supérieures de plus de 70 % à celles de janvier, et les plus importantes depuis que Kpler a commencé à suivre les exportations sur l'itinéraire au début de 2017. Les cargaisons sont principalement destinées au Nigéria, la nation la plus peuplée d'Afrique.

L'Europe produit plus d'essence qu'elle n'en consomme. Par conséquent, la région est un fournisseur majeur de l'Afrique de l'Ouest. Elle exporte également vers les États-Unis, premier consommateur mondial d'essence, mais les stocks américains élevés et la baisse de la demande américaine en janvier ont contribué à faire baisser le prix du carburant européen.

L'écart entre les barges d'essence Eurobob < EUROBOB-ARA> et les contrats à terme sur le pétrole brut Brent est tombé à son plus bas niveau en deux mois, à environ 6,70 dollars le baril, au début du mois de janvier, selon les données du LSEG, bien qu'il se soit redressé,

"Jusqu'au début du mois de février, le prix de l'essence européenne était particulièrement bon marché par rapport à ses homologues américains et asiatiques", a déclaré Philip Jones-Lux, analyste chez Sparta Commodities.

"Jusqu'au début du mois de février, les prix de l'essence européenne étaient particulièrement bas par rapport à ceux des États-Unis et de l'Asie", a déclaré Philip Jones-Lux, analyste chez Sparta Commodities.

Le naphta bon marché a également joué un rôle après les perturbations du transport maritime en mer Rouge, qui ont fait que le naphta produit en Europe et normalement destiné à l'Asie-Pacifique est resté dans la région.

Le naphta peut être mélangé directement à l'essence ou valorisé pour produire des mélanges utilisés pour créer la bonne spécification d'octane.

Les chiffres de Kpler montrent également que les importations vers l'Afrique de l'Ouest en provenance des Pays-Bas, où se trouve la plus grande raffinerie d'Europe, ont atteint en février près de 140 000 bpj, leur niveau le plus élevé depuis avril 2023.

L'année dernière, les exportations néerlandaises ont diminué après que les autorités néerlandaises ont renforcé les réglementations sur la qualité des exportations de carburant.

La Belgique, qui représentait la plus grande part des expéditions en février, devrait adopter des restrictions similaires cette année, ce qui, selon les négociants et les analystes, devrait faire baisser ses exportations vers l'Afrique de l'Ouest.

Le démarrage de la raffinerie de pétrole Dangote au Nigeria, longtemps retardé, devrait également réduire l'appétit de l'Afrique pour les importations de produits européens. Pour l'instant, la raffinerie est encore en phase de test.