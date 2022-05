Les bébés meurent de faim en Somalie

Affaiblie par la faim, leur mère a donné naissance aux jumeaux avec un mois d'avance, huit semaines après que leur famille épuisée soit entrée dans un camp pour familles déplacées dans la ville somalienne de Dollow.

"Elle est mal nourrie et ses deux bébés sont morts de faim", a déclaré Abdullahi au camp de Kaxareey, qui a vu le jour en janvier et abrite désormais 13 000 personnes.

Ils font partie des plus de 6 millions de Somaliens qui ont besoin d'aide pour survivre.

Après l'absence de pluies pendant quatre saisons consécutives, la pire sécheresse depuis 40 ans a ratatiné leurs haricots et leur maïs et parsemé le maquis des cadavres de leurs chèvres et de leurs ânes.

Alors que l'attention du monde entier se porte sur l'Ukraine, les agences d'aide et les Nations Unies cherchent désespérément à attirer l'attention sur une calamité qui, selon elles, s'annonce comparable à la famine de 2011 en Somalie. Plus d'un quart de million de personnes étaient alors mortes, principalement des enfants de moins de cinq ans.

Il y a seulement assez d'argent liquide pour environ la moitié des personnes dans le camp de Kaxareey. La famille d'Abdullahi ne fait pas partie des chanceux.

Elle n'a rien vu de tel depuis le début des années 1990, lorsqu'une famine a contribué à déclencher une intervention militaire américaine désastreuse en Somalie qui s'est terminée notoirement par l'abattage d'un hélicoptère Black Hawk. Sa famille n'avait jamais eu à quitter ses terres auparavant, dit-elle.

Les bons jours, Abdullahi peut subvenir aux besoins des 13 membres de sa famille en lavant des vêtements en ville, gagnant environ 1,50 dollar. Cela permet à chacun d'avoir une seule poignée de bouillie de maïs.

Mais ce n'est pas suffisant. Sa belle-fille a besoin de médicaments contre la typhoïde qui coûtent dix fois le salaire quotidien d'Abdullahi. La jeune fille est allongée sans bouger sur une couverture, un bébé maigrelet qui se languit à son sein. Une chaussure rouge à talon haut avec un fermoir en diamant gît dans la saleté à proximité, l'une des rares possessions qu'elle a emportées de leur maison brûlée par le soleil. Maintenant, elle est trop faible pour même dire son nom.

"Abdiya", dit doucement Abdullahi, en essayant de la réveiller.

La fille ne lève pas les yeux.

TANT DE DOULEUR

Une intervention précoce est cruciale pour éviter la famine qui menace six régions de Somalie. En distribuant rapidement de la nourriture, la sécheresse de 2017 - pire que celle qui a provoqué la famine de 2011 - a coûté moins de 1 000 vies.

Mais la rapidité nécessite de l'argent. Et il y en a peu.

Le plan de l'ONU pour fournir une aide d'urgence n'est financé qu'à 15 %.

Jusqu'à présent, 2,8 millions de personnes ont reçu de l'aide. 3,1 millions de plus pourraient être aidées si davantage d'argent arrivait.

Le reste est hors de portée, résidant dans les arrière-pays desséchés où une insurrection islamiste tient le haut du pavé.

"Nous avons besoin de cet argent pour éviter le risque de famine", a déclaré Rukia Yacoub, directrice adjointe du Programme alimentaire mondial en Afrique de l'Est.

Dans le camp, les gens construisent des maisons avec des bâches orange et des bouts de tissu et de plastique tendus sur des dômes de bâtons.

Des marteaux résonnent tandis que les secouristes installent des latrines à fosse avec des tôles ondulées. Les nouveaux arrivants se regroupent autour de tentes où le personnel humanitaire leur dit qu'il n'y a pas d'aide pour le moment.

Au lieu de cela, de nombreuses familles finissent par mendier une tasse de nourriture ou quelques centimes auprès de ceux qui sont à peine mieux lotis, mais qui sont arrivés assez tôt pour s'inscrire à l'aide.

La faim affaiblit souvent les enfants avant que les maladies ne les réclament. Asha Ali Osman, 25 ans, a perdu ses enfants de trois et quatre ans à cause de la rougeole il y a un mois.

Aujourd'hui, elle berce son plus jeune enfant, un bébé, alors qu'elle attend d'obtenir une vaccination pour la petite fille à Dollow.

"Je ressens une telle douleur parce que je ne peux même pas l'allaiter", dit-elle doucement. "Lorsque mes enfants ont faim, je peux mendier un peu d'eau sucrée auprès d'un voisin. Ou parfois, nous nous allongeons simplement ensemble et nous pleurons."