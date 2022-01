Les bénéfices d'Exxon au quatrième trimestre devraient dépasser le niveau pré-pandémique - analystes

Le Crédit Suisse, la Banque Scotia et JPMorgan ont relevé leurs estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre après qu'Exxon a annoncé la semaine dernière un bénéfice d'exploitation en forte hausse pour le pétrole et le gaz. Les résultats officiels sont attendus le 1er février.

Les perspectives de bénéfices plus élevés ont fait grimper les actions d'Exxon de 3,8 % lundi à 63,51 $, en plus du gain de moins de 1 % enregistré vendredi. L'action a augmenté de 48 % l'année dernière, mais reste en dessous de son niveau d'il y a deux ans.

En 2020, le premier producteur de pétrole américain a subi une perte historique de 22,4 milliards de dollars en raison de la chute des prix du pétrole et de la baisse des marges de raffinage. La réduction des coûts et la hausse des prix de l'énergie lui ont permis de rembourser sa dette et de lancer un programme de rachat d'actions cette année.

Un dépôt de titres d'Exxon a signalé des résultats trimestriels "supérieurs au point médian" des prévisions précédentes et "bien supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie", a écrit Manav Gupta, analyste du Credit Suisse, dans une obligation vendredi.

La société pourrait gagner 8,2 milliards de dollars, soit 1,93 dollar par action, selon l'estimation moyenne des trois banques qui ont mis à jour leurs estimations, hors éléments exceptionnels. Ce chiffre est supérieur au bénéfice ajusté de 1,79 $ par action des analystes, tel que calculé par Refinitiv IBES.

Exxon a également signalé des gains à la valeur de marché pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars pour le pétrole, le gaz et les produits raffinés. Le produit de la vente d'actifs, y compris ses actifs en mer du Nord au Royaume-Uni, pourrait rapporter jusqu'à 500 millions de dollars, selon un dépôt de la Securities and Exchange Commission.