Les bénéfices de East African Breweries au Kenya augmentent grâce à l'assouplissement des restrictions de COVID.

Le brasseur, contrôlé par le britannique Diageo Plc, a déclaré dans un communiqué que le bénéfice avant impôt avait bondi de 121 % pour atteindre 24,02 milliards de shillings (202,44 millions de dollars), contre 10,86 milliards un an plus tôt.

EABL, qui opère également en Ouganda et en Tanzanie, a déclaré que les revenus nets étaient en hausse de 27% à 109,4 milliards de shillings.

"Cet assouplissement (des restrictions liées au COVID-19) a contribué à une amélioration de l'environnement opérationnel, les points de vente ayant rouvert et les activités des consommateurs ayant repris", a déclaré la société dans un communiqué.

"Peu après la réouverture, l'économie mondiale a subi l'impact de la guerre Russie-Ukraine qui a entraîné une accélération de l'inflation, une augmentation des coûts d'exploitation et une réduction du revenu disponible des consommateurs."

EABL a déclaré que son bénéfice par action est passé à 15,00 shillings, contre 5,51 shillings un an plus tôt.

Le conseil d'administration de la société a recommandé le versement d'un dividende final de 7,25 shillings par action, contre aucun dividende un an plus tôt, et de 3 shillings par action pour l'année à fin juin 2020.

(1 $=118,6500 shillings kenyans)