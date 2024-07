Le bénéfice de Goldman Sachs a plus que doublé au deuxième trimestre, grâce à l'augmentation des commissions liées à la souscription de titres de créance et aux bonnes performances de son activité de négociation de titres à revenu fixe.

Les bénéfices se sont élevés à 3,04 milliards de dollars, soit 8,62 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 juin, contre 1,22 milliard de dollars, soit 3,08 dollars par action, un an plus tôt, a déclaré la banque lundi.

"Nous sommes satisfaits de nos solides résultats du deuxième trimestre et de nos performances globales au premier semestre, qui reflètent une forte croissance en glissement annuel dans les secteurs Global Banking & Markets et Asset & Wealth Management", a déclaré David Solomon, PDG de la banque, dans un communiqué.

Les bénéfices de la banque au cours du trimestre précédent ont été affectés par des dépréciations liées à GreenSky, son ancienne activité de fintech que Goldman a depuis vendue.

La résilience de l'économie américaine a donné aux dirigeants d'entreprise la confiance nécessaire pour procéder à des acquisitions, à des ventes de titres de créance et à des offres d'actions.

Les honoraires de la banque d'investissement de Goldman ont augmenté de 21 % pour atteindre 1,73 milliard de dollars au cours du trimestre, grâce à l'augmentation des honoraires liés à la souscription de dettes et d'actions et au conseil en matière de fusions et d'acquisitions.

Les revenus tirés des opérations sur titres à revenu fixe, devises et matières premières (FICC) ont augmenté de 17 %, stimulés par les financements FICC, qui accordent des prêts aux investisseurs institutionnels et autres. Les revenus du négoce d'actions ont augmenté de 7 %.

JPMorgan Chase et Jefferies Financial ont également enregistré de bonnes performances dans leurs divisions de banque d'investissement. Les revenus mondiaux de la banque d'investissement ont augmenté de 17 % pour atteindre 41,6 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année, selon les données de Dealogic.

Après l'échec d'une incursion dans la banque de consommation, Goldman s'est recentrée sur ses piliers traditionnels : la banque d'investissement et le négoce.

Les investisseurs ont soutenu cette démarche, poussant l'action du titan de Wall Street à augmenter de 24,4 % depuis le début de l'année, par rapport aux gains de 11,6 % de ses rivaux Morgan Stanley et de 20,5 % de JPMorgan Chase.

L'unité de gestion d'actifs et de patrimoine de Goldman, qui gère des fonds pour le compte de clients fortunés et institutionnels, a enregistré une hausse de 27 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

La banque gère 2,93 billions de dollars d'actifs. En mai, elle a signé un accord pour gérer le portefeuille de 43,4 milliards de dollars du fonds de pension du géant de la livraison de colis UPS.

Platform solutions, l'unité qui héberge certaines des activités de Goldman pour les particuliers, a enregistré une hausse de 2 % de ses revenus.

Les provisions pour pertes de crédit de la banque se sont élevées à 282 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 615 millions de dollars un an plus tôt.

CARTES DE CRÉDIT

Goldman prévoit de supprimer ses cartes de crédit co-brandées avec General Motors, et un partenariat similaire avec le géant de la technologie Apple est confronté à un avenir incertain.

General Motors est en pourparlers pour remplacer Goldman par Barclays, a déclaré à Reuters en avril une source au fait du dossier.

Les cartes de crédit constituaient un volet important de la stratégie de Goldman en matière de consommation, mais la société a décidé de se retirer de la banque de détail après avoir essuyé de lourdes pertes.

Dans son test de résistance annuel, la Réserve fédérale a indiqué que les cartes de crédit pourraient constituer un casse-tête pour les banques. Les pertes potentielles sur les prêts de cartes de crédit de Goldman figuraient parmi les pires dans le scénario hypothétique de la banque centrale.

Goldman a néanmoins augmenté son dividende à 3 dollars par action, contre 2,75 dollars auparavant.