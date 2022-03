Les bénéfices de Old Mutual en Afrique du Sud augmentent malgré le nombre élevé de sinistres liés à la COVID.

Old Mutual a commencé à rebondir après une perte affichée l'année dernière, l'impact de la pandémie sur l'économie sud-africaine s'atténuant progressivement.

Son bénéfice global par action, la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud, s'est élevé à 163,8 cents pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 116,1 cents un an plus tôt. Son bénéfice de base par action s'est élevé à 151,3 cents, contre une perte l'année dernière.

"Je suis fier et très heureux de la résilience et de l'agilité dont nous avons fait preuve", a déclaré le président-directeur général Iain Williamson dans un communiqué, ajoutant que cela a entraîné une forte reprise des ventes et des bénéfices.

Le bénéfice d'exploitation d'Old Mutual a été multiplié par plus de deux pour atteindre 4,38 milliards de rands (289,98 millions de dollars), malgré des demandes d'indemnisation pour décès plus élevées que prévu, sous l'effet de COVID-19, les demandes d'indemnisation pour décès excédentaires s'élevant à 6,8 milliards de rands.

L'assureur a dû augmenter à plusieurs reprises son niveau de provisionnement pour les sinistres COVID-19 après avoir sous-estimé leur ampleur.

Il a déclaré qu'au cours de l'année, il a libéré 5,3 milliards de rands de ses provisions pour pandémie afin de compenser l'impact sur son bénéfice, et qu'il a actuellement 2,9 milliards de rands en réserve pour les futures vagues d'infections.

Old Mutual a déclaré un dividende final de 51 cents par action.

(1 $ = 15,1047 rands)