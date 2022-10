Les bénéfices de Visa et Mastercard devraient bondir grâce à la reprise du tourisme

Avec davantage d'entreprises qui reprennent leurs voyages d'affaires et de personnes qui planifient des vacances, Visa Inc, Mastercard et American Express sont susceptibles de voir un bond du volume transfrontalier, selon les analystes.

"Jusqu'à présent, malgré la situation macroéconomique, vous continuez à voir un consommateur plutôt stable", a déclaré Moshe Katri, analyste de Wedbush Securities, ajoutant que les données mensuelles de Visa et Mastercard ne montrent aucune atteinte aux paiements ou aux volumes transfrontaliers.

"En résumé, le ciel ne nous tombe pas sur la tête, du moins pas encore".

Les volumes transfrontaliers sont une mesure de la demande de voyage reflétant les dépenses effectuées avec des cartes en dehors du pays où elles ont été émises.

Selon un rapport de l'agrégateur d'assurance voyage Squaremouth.com, la demande refoulée de voyages, associée à l'inflation, fait que les voyageurs américains dépensent 35 % de plus à l'automne cette année qu'en 2021.

American Airlines, United Airlines Holdings et Delta Air Lines ont également prévu de solides bénéfices pour le reste de l'année, signe que la demande de voyages compensait les inquiétudes liées aux tarifs aériens élevés.

GRAPHIQUE : Évolution du bénéfice pour le premier semestre 2022

LE CONTEXTE

Les sociétés de cartes ont tendance à gagner plus d'argent lorsque les prix grimpent, car elles facturent généralement un pourcentage de la valeur en dollars des transactions.

Mais une inflation élevée peut peser sur les dépenses de consommation si elle s'accompagne d'une hausse des taux d'intérêt, comme aux États-Unis, qui pourrait faire basculer l'économie dans la récession.

L'assombrissement des perspectives économiques n'a pas encore freiné les dépenses des consommateurs qui restent en bonne santé financière, selon les géants bancaires américains qui ont publié leurs résultats au début du mois.

American Express, qui est plus sensible aux augmentations des taux d'intérêt car les cartes de crédit représentent une grande partie de ses activités, reste bien positionnée.

"Les taux de perte (de crédit) d'AmEx sont restés fermement sous contrôle. Ses principaux clients sont susceptibles d'avoir des revenus plus élevés, qui devraient être moins touchés par l'inflation", a déclaré Mihir Bhatia, analyste de BofA Securities.

American Express publiera ses résultats trimestriels vendredi, suivie par Visa et Mastercard la semaine prochaine.

Les actions d'AmEx ont baissé de 12 %, tandis que Mastercard et Visa sont en baisse de 17 % et 14 % cette année, respectivement.

GRAPHIQUE : Performance des actions des émetteurs de cartes américains depuis le début de l'année

LES FONDAMENTAUX

Société Refinitiv chiffre d'affaires Refinitiv EPS

estimation estimation

American Express 13,50 milliards $ (+ 24 % 2,41 $

sur un an)

Visa 7,55 milliards $ (+ 23 % 1,87 $

sur un an)

Mastercard 5,65 milliards $ (+ 13 % 2,56 $

sur un an)

le sentiment de wall street

** American Express - 15 des 28 maisons de courtage évaluent l'action "acheter" ou plus, 11 "conserver" et 2 "vendre" ; médiane PT 170 $ - données Refinitiv

** Visa - 36 des 40 maisons de courtage évaluent l'action "acheter" ou plus et 4 "conserver" ; médiane PT 257 $

** Mastercard - 35 des 39 maisons de courtage évaluent l'action "acheter" ou plus, 4 "conserver" et 2 "vendre" ; médiane PT 405 $