Les bénéfices de la société chilienne SQM ont plus que décuplé au troisième trimestre.

Le mineur, qui vend également des produits chimiques industriels, a déclaré que ses revenus ont été multipliés par plus de quatre par rapport au même trimestre de l'année dernière pour atteindre 2,95 milliards de dollars, les revenus du lithium ayant été multipliés par plus de 12 entre juillet et septembre.

Les volumes de vente de lithium, un métal clé pour les batteries rechargeables, et de ses dérivés ont totalisé 41 000 tonnes métriques, le volume trimestriel le plus élevé jamais déclaré par la société, a déclaré SQM dans son rapport sur les résultats.

"Nos résultats positifs sur le marché du lithium sont dus à des volumes de vente et des prix nettement supérieurs à la moyenne", a déclaré la société.