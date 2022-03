Les bénéfices de la société de rachat TPG ont bondi de 34 % au quatrième trimestre grâce à d'importantes ventes d'actifs.

Les performances de nombreuses sociétés de capital-investissement ont été stimulées par une année record de transactions en 2021, soutenue par des marchés publics dynamiques, la disponibilité de capitaux bon marché en raison de taux d'intérêt bas, et la reprise économique après la pandémie de COVID-19.

Les pairs de TPG, Blackstone Group Inc, Carlyle Group Inc et KKR & Co Inc, ont tous annoncé des bénéfices record au quatrième trimestre, car les entreprises ont vendu des actifs à un prix élevé l'année dernière.

La société basée à Forth Worth, au Texas, a déclaré que son bénéfice distribuable après impôt, qui représente les liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, a augmenté à 137 millions de dollars, contre 102 millions de dollars un an plus tôt.

Son bénéfice distribuable après impôts a légèrement dépassé l'estimation moyenne des analystes de Wall Bourse, qui était de 133 millions de dollars pour le quatrième trimestre, selon le fournisseur de données financières Refinitiv.

TPG a déclaré avoir généré 7 milliards de dollars de cessions d'actifs dans l'ensemble de son portefeuille au cours du trimestre et dépensé 8 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, principalement dans ses activités de private equity et d'immobilier.

Selon les principes comptables généralement acceptés, TPG a fait état d'une baisse de 46 % de son bénéfice net, qui s'est établi à 326 millions de dollars, en raison d'un ralentissement des revenus provenant des activités d'allocation de capital. TPG a déclaré avoir terminé le trimestre avec 114 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 28,4 milliards de dollars de capital non dépensé.

Les sociétés de rachat devront faire face à une année plus difficile en 2022. La Réserve fédérale américaine a commencé à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation et devrait commencer à dénouer son programme d'achat d'obligations, mettant ainsi fin à l'ère du financement facile des rachats par effet de levier.

TPG a déclaré qu'elle s'attend toujours à tirer parti des opportunités d'investissement dans le climat actuel, notamment parmi les entreprises axées sur la croissance qui mettent en veilleuse ou reportent leurs projets d'introduction en bourse dans un contexte de ralentissement des valorisations boursières.

"Les marchés des IPO et des SPAC sont essentiellement fermés en ce moment, en particulier dans le paysage de l'investissement de croissance, et nous pensons que cela crée plus d'opportunités pour nous parce qu'ils sont des concurrents du capital-investissement alors que les entreprises cherchent des sources de capital", a déclaré Jon Winkelried, directeur général de TPG, dans une interview.

"Nous cherchons à être des partenaires en capital avec des entreprises solides vraiment intéressantes, mais sur les marchés privés."

TPG a fait ses débuts en bourse en janvier après avoir levé 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse qui valorisait l'entreprise à 9 milliards de dollars.