Les bénéfices des banques américaines au troisième trimestre devraient diminuer en raison des risques économiques et de l'effondrement des transactions.

Les plus grandes banques américaines devraient annoncer des bénéfices plus faibles au troisième trimestre, en raison du ralentissement de l'économie et de la volatilité des marchés qui freinent la conclusion de transactions.

Quatre des plus grands créanciers du pays - JPMorgan Chase & Co , Wells Fargo, Citigroup Inc et Morgan Stanley - publieront leurs résultats du troisième trimestre le vendredi 14 octobre.

On s'attend à ce que les résultats montrent une baisse du revenu net après que les marchés turbulents aient étouffé l'activité de banque d'investissement et que les créanciers aient mis de côté plus de fonds de réserve pour couvrir les pertes des emprunteurs qui prennent du retard dans leurs paiements.

Les banques gagnent généralement plus lorsque les taux d'intérêt augmentent, car elles peuvent faire payer davantage leurs clients pour emprunter. Mais leurs fortunes sont également liées à la santé de l'économie en général.

La Réserve fédérale a augmenté le taux de référence, qui est passé de près de zéro en mars à la fourchette actuelle de 3,00 % à 3,25 %, et a signalé d'autres augmentations. Alors que la hausse des taux a tendance à soutenir les bénéfices des banques, le risque plus large d'un ralentissement économique provoqué par une inflation élevée, des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine pourrait peser sur les bénéfices futurs.

Alors que la hausse des taux devrait stimuler les revenus nets d'intérêts des deux plus grandes banques américaines, JPMorgan et Bank of America, le bond des coûts d'emprunt a également nui à leurs activités de prêts hypothécaires et automobiles en refroidissant la demande.

"La crainte est que les taux augmentent trop et ralentissent l'économie ou la poussent vers une récession", a écrit Matt O'Connor, analyste à la Deutsche Bank, dans une note de recherche.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices de JPMorgan baissent de 24 %, tandis que les revenus nets de Citigroup et de Wells Fargo devraient diminuer de 32 % et 17 %, respectivement, selon les données Refinitiv I/B/E/S.

Le géant de la banque d'investissement Goldman Sachs Group Inc. devrait annoncer une chute de 46 % de ses bénéfices lors de la publication de son rapport le 18 octobre, tandis que les bénéfices de son rival Morgan Stanley devraient chuter de 28 %. Cette baisse intervient alors que l'intérêt des entreprises pour les fusions, les acquisitions et les offres publiques initiales s'est tari.

Les analystes s'attendent à ce que le bénéfice de Bank of America au troisième trimestre chute de près de 14%, la croissance robuste de sa division consommateurs devant compenser en partie la baisse des frais de conseil.

L'indice bancaire S&P 500 est en baisse de près de 26 % cette année. Les actions de Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui ne font pas partie de l'indice, sont en baisse de 20 % et 17 % respectivement pendant la même période.

CHUTE VERTIGINEUSE

Le mois dernier, le président de JPMorgan, Daniel Pinto, a déclaré aux investisseurs qu'il s'attendait à ce que les frais de banque d'investissement de la banque chutent de 45 % à 50 % au troisième trimestre.

Pour certaines activités de banque d'investissement, la faiblesse a été exacerbée par un déclin des grands rachats de capitaux privés. Selon les données de Dealogic, les transactions sur ce marché ont baissé de 54% à 716,62 milliards de dollars au troisième trimestre par rapport à la même période l'année dernière. Les banques américaines ont déprécié 1 milliard de dollars sur les prêts à effet de levier et les prêts relais, car la hausse des taux d'intérêt a rendu plus difficile pour elles de se décharger des dettes à haut risque sur les investisseurs et autres créanciers.

"Nous nous attendons à de nouvelles pertes sur ces opérations", a déclaré Richard Ramsden, un analyste de Goldman Sachs qui supervise la recherche sur les grandes banques. "Cela va varier assez fortement", en fonction du prix initial des transactions et du degré d'exposition restant, a-t-il ajouté.

Les banques de Wall street ont subi des pertes combinées de 700 millions de dollars sur la vente de 8,55 milliards de dollars de prêts et d'obligations soutenant le rachat par emprunt de la société de logiciels d'entreprise Citrix Systems Inc , a rapporté Reuters le mois dernier, citant une personne connaissant bien le dossier.

Les analystes ont également déclaré que les banques allaient mettre de côté davantage de réserves en prévision d'un plus grand nombre de prêts douteux.

"Nous nous attendons à un impact négatif modéré, mais croissant, sur la qualité des actifs des banques et la croissance des prêts découlant de la hausse des taux, de l'inflation et d'une légère récession aux États-Unis, annulant certains des avantages des taux plus élevés", ont écrit les analystes de Fitch Ratings dans un rapport.

L'agence de notation s'attend à ce que l'ensemble des prêts bancaires augmente de 10 % à 11 % cette année, mais cela pourrait s'essouffler avec la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de l'économie.

"Les banques vont être confrontées à une situation bien différente en 2023 qu'en 2022", a déclaré Christopher Wolfe, qui supervise les notations et l'analyse des banques américaines et canadiennes par Fitch.