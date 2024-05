Les benefices du secteur bancaire americain ont bondi de 79,5 % pour atteindre 64,2 milliards de dollars au premier trimestre 2024, principalement parce que les grandes banques n'ont pas eu a supporter les milliards de frais speciaux qu'elles ont du payer pour recouvrer les couts encourus par les banques en faillite au printemps dernier.

La Federal Deposit Insurance Corporation a declare que la plupart des benefices plus eleves etaient dus au fait que les banques n'ont pas realise cette evaluation, ce qui a fait baisser les benefices des banques a la fin de l'annee 2023. Les entreprises ont egalement beneficie d'une augmentation des revenus autres que les interets et d'une diminution des provisions.

Plus precisement, la FDIC a indique que les frais hors interets des banques ont chute de 22,5 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui a ete la principale cause de l'augmentation des benefices. La baisse des couts des evaluations speciales a represente plus de la moitie de cette diminution des depenses.

Dans l'ensemble, la FDIC a declare que les mesures de la qualite des actifs restaient generalement favorables, mais a note une deterioration des portefeuilles de cartes de credit et d'immobilier commercial. En particulier, la FDIC a declare que le taux non courant pour les prets CRE non occupes par le proprietaire etait maintenant a 1,59%, son niveau le plus eleve depuis le quatrieme trimestre de 2013, entrainant principalement des portefeuilles de bureaux dans les grandes banques.

"Le secteur bancaire a continue a faire preuve de resilience au premier trimestre", a declare le president de la FDIC, Martin Gruenberg, dans un communique, qui a note que "la deterioration de certains portefeuilles de prets... continue a justifier une surveillance."

La FDIC a egalement indique que sa "liste de banques a problemes" etait passee de 52 a 63 entreprises au premier trimestre, et que le total des actifs de ces banques s'elevait a 82,1 milliards de dollars. Actuellement, 1,4 % du total des banques sont considerees comme des "banques a problemes", ce qui, selon la FDIC, se situe dans la fourchette normale.

Les depots bancaires ont augmente pour le deuxieme trimestre consecutif, de 1,1 %, soit 190,7 milliards de dollars. Les depots non assures estimes ont augmente de 0,9 %, marquant sa premiere augmentation depuis la fin de 2021. (Rapport de Pete Schroeder ; Redaction de Chizu Nomiyama)