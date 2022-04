Les bénéfices des banques américaines vont baisser au premier trimestre

Le revenu net des six plus grandes banques américaines sera en baisse d'environ 35 % par rapport à l'année précédente, selon les estimations des analystes de Refinitiv I/B/E/S. Les revenus de la banque d'investissement ont stagné après l'invasion russe de l'Ukraine fin février.

Le trimestre sera difficile pour les plus grandes banques, selon l'analyste Christopher McGratty de Keefe, Bruyette & Woods. Les baisses de revenus estimées à 36 % dans la banque d'investissement et à 18 % dans le trading constituent le plus gros vent contraire, a-t-il dit.

"L'année dernière a été massive pour les marchés de capitaux des banques, les comparaisons sont donc difficiles", a déclaré M. McGratty.

Le trimestre pourrait être considéré comme une douleur à court terme avec la promesse d'un gain à long terme, a écrit l'analyste Jason Goldberg de Barclays dans un rapport. Un exemple a été donné le 31 mars lorsque PNC Financial Services Group a abaissé ses prévisions de revenus pour le premier trimestre mais a augmenté ses attentes pour l'année entière, a-t-il noté.

On s'attend à ce que les investisseurs se concentrent davantage sur les perspectives des banques d'augmenter leurs revenus d'intérêts nets, ou la différence entre les revenus des prêts et les intérêts payés sur les dépôts et autres fonds, car elles bénéficient de taux d'intérêts plus élevés.

Les dirigeants des banques seront invités à donner leur avis sur la question de savoir si l'économie américaine continuera à croître si la guerre en Ukraine se poursuit et si la Réserve fédérale continue à augmenter les taux d'intérêt pour tenter de refroidir l'inflation. Ils pourraient être pressés de savoir si les emprunteurs à faible revenu peuvent effectuer des remboursements après la hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires.

JPMorgan Chase & Co, la plus grande banque des États-Unis, publie ses résultats mercredi.

Jeudi, Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley font rapport. Bank of America Corp doit rendre ses comptes le lundi suivant.

Les analystes s'attendent à ce que le revenu net avant provisions - qui n'est pas assombri par les fluctuations des réserves pour pertes constituées pendant la pandémie - diminue plus modestement que la chute des bénéfices globaux.

Susan Roth Katzke, analyste au Credit Suisse, s'attend à une baisse de 7 % du revenu net avant provisions, contre une baisse de 24 % du bénéfice par action dans les banques qu'elle couvre.

Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de savoir si les banques, notamment JPMorgan, laissent les dépenses augmenter de manière excessive. Les dépenses hors intérêts de JPMorgan ont bondi de 11% au dernier trimestre, en partie à cause de la hausse des salaires. Elle a également mis en garde contre la hausse des coûts de technologie et d'acquisition.

Les banques sont plus exposées à d'éventuelles pertes de trading ce trimestre, notamment sur les marchés des matières premières qui sont devenus volatils après que la Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Certaines banques, comme Citigroup, pourraient constituer des provisions pour des pertes sur les entreprises russes après que les nations occidentales ont commencé à imposer des sanctions. Citigroup a déclaré qu'elle pourrait perdre près de la moitié de son exposition de 9,8 milliards de dollars dans un scénario sévère.

Une autre inconnue est de savoir dans quelle mesure les banques ont ralenti leurs rachats d'actions au cours du trimestre. Les rachats augmentent le bénéfice par action, mais ils peuvent avoir été tempérés car les banques ont vu leur capital excédentaire entamé par des pertes non réalisées sur les avoirs obligataires qui ont perdu de la valeur avec la hausse des rendements au cours du trimestre. [L2N2W31XD]