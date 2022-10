Les bénéfices des banques de Wall street chutent, elles se préparent à une économie plus faible

JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup Inc et Wells Fargo & Co ont publié leurs résultats vendredi, montrant une baisse du revenu net après que les marchés turbulents aient étouffé l'activité de banque d'investissement et que les créanciers aient mis de côté plus de fonds de réserve pour couvrir les pertes des emprunteurs qui prennent du retard dans leurs paiements.

Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré qu'il y avait "d'importants vents contraires immédiatement devant nous", notant une inflation obstinément élevée, des taux d'intérêt mondiaux plus élevés, les impacts incertains du resserrement quantitatif, la guerre en Ukraine et l'état fragile de l'offre et des prix du pétrole.

"Bien que nous espérions le meilleur, nous restons toujours vigilants et sommes préparés à de mauvais résultats", a-t-il déclaré dans le rapport sur les résultats de la banque.

Lors d'une conférence téléphonique, M. Dimon a déclaré que les consommateurs américains restaient forts et qu'il ne prévoyait pas de récession, mais "il y a beaucoup de vents contraires".

JPMorgan a annoncé une baisse de 17 % de son bénéfice au troisième trimestre, à 9,74 milliards de dollars, bien que cette baisse soit inférieure à ce que l'on craignait.

D'autres ont fait état de baisses similaires. Morgan Stanley a annoncé une chute de 30 % de son bénéfice, à 2,49 milliards de dollars. Wells Fargo a affiché une baisse de 31% à 3,53 milliards de dollars. Et Citi a rapporté une baisse de 25% à 3,5 milliards de dollars.

Les banques ont mis de côté plus d'argent en prévision d'un coup porté par un éventuel ralentissement économique. JPMorgan a mis de côté 808 millions de dollars en réserves, Citi a ajouté 370 millions de dollars aux réserves et Wells a eu une augmentation de 385 millions de dollars dans la provision pour pertes de crédit.

James Gorman, président et directeur général de Morgan Stanley, a déclaré que les performances de sa société étaient "résilientes et équilibrées dans un environnement incertain et difficile."

Alors que les services bancaires d'investissement et la gestion des investissements ont été affectés par l'environnement du marché, il a déclaré que les divisions des revenus fixes et des actions "ont bien navigué sur les marchés difficiles."

Les résultats de Morgan Stanley ont montré que les revenus de la banque d'investissement ont diminué de plus de moitié pour atteindre 1,23 milliard de dollars, avec des baisses dans les segments de conseil, d'actions et de titres à revenu fixe de la banque.

L'intérêt des entreprises pour les fusions, les acquisitions et les offres publiques initiales s'est tari, frappant particulièrement les banques fortes en banque d'investissement. Les fusions et acquisitions mondiales ont perdu du terrain au troisième trimestre, les volumes aux États-Unis ayant chuté de près de 63 %, la hausse du coût de la dette ayant contraint les entreprises à reporter les gros rachats.

Les actions de Morgan Stanley ont glissé de 3 % dans les échanges de pré-marché.

Pourtant, les actions de JPMorgan et de Wells Fargo ont progressé, respectivement de 1 % avant le marché et de 0,8 %.

"JPMorgan a livré une série de résultats solides, de haut en bas", a écrit Susan Roth Katzke, analyste au Credit Suisse, dans une note. "Au moins aussi importante est la preuve de la préparation à gérer quelle que soit la tournure que prend la macroéconomie ; attendez-vous à ce que ce dernier point soit en ligne de mire."