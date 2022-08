Les bénéfices des entreprises américaines, les perspectives économiques, étonnamment optimistes

Plus de la moitié de la période de déclaration du deuxième trimestre, les bénéfices des sociétés du S&P 500 sont estimés avoir augmenté de 8,1 % par rapport au trimestre précédent, contre une estimation de 5,6 % début juillet, selon les données IBES de Refinitiv en date de mardi.

Quelque 78 % des rapports sur les bénéfices dépassent les attentes de la Bourse, ce qui est supérieur à la moyenne à long terme.

Les estimations de croissance des bénéfices pour les troisième et quatrième trimestres ont baissé, mais restent nettement positives. Les bénéfices du S&P 500 pour l'ensemble de l'année 2022 sont maintenant prévus de croître de 8,1 % contre une estimation de 9,5 % en juillet, selon les données de Refinitiv.

Les investisseurs s'étaient inquiétés du fait que si l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt étaient sur le point de faire basculer l'économie dans la récession, les estimations de bénéfices pour 2022 étaient trop élevées.

Augmentant le risque que l'économie soit à l'aube d'une récession, le département du commerce américain a déclaré la semaine dernière que l'économie américaine s'était contractée de manière inattendue au deuxième trimestre - la deuxième baisse trimestrielle consécutive du produit intérieur brut.

Les inquiétudes concernant une éventuelle récession avaient entraîné une forte chute des actions au cours du premier semestre de l'année. Mais le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé le mois de juillet avec leurs plus importants gains mensuels en pourcentage depuis 2020, en partie grâce à des bénéfices plus importants que prévu.

"L'opinion générale (était) que les bénéfices allaient tout simplement s'effondrer", a déclaré Jonathan Golub, stratège en chef des actions américaines et responsable de la recherche quantitative chez Credit Suisse Securities. "Et ça ne s'est pas passé comme ça".

Les rapports des entreprises montrent que la demande reste robuste et que les ventes se maintiennent, a-t-il ajouté.

"Si vous voulez dire, quelle est la santé de l'économie, elle se mesure dans les ventes", a déclaré Golub.

D'après les données de Refinitiv, le chiffre d'affaires des entreprises du S&P 500 pour le trimestre devrait avoir augmenté de 12,5 % en glissement annuel à partir de mardi, contre 10,4 % estimé début juillet.

Les prévisions optimistes des poids lourds Apple et Amazon.com ont dopé l'humeur des investisseurs en fin de semaine dernière, tandis que Chevron Corp et Exxon Mobil ont annoncé des revenus trimestriels records.

Apple a déclaré que les pénuries de pièces s'atténuaient et que la demande d'iPhones se maintenait, tandis qu'Amazon.com a prévu un bond de ses revenus au troisième trimestre.

"Le marché a plutôt bien résisté, en particulier pour les grandes capitalisations, mais bien sûr, les gens s'attendaient au pire", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial à New Vernon, dans le New Jersey.

Bien sûr, les nouvelles n'ont pas été positives partout. Walmart a fait trembler les investisseurs au début de la semaine dernière en réduisant ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, accusant la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant.

Cela a suscité des inquiétudes quant à la santé du consommateur et aux perspectives des autres détaillants, dont la plupart n'ont pas encore publié leurs résultats pour le dernier trimestre.

De plus, les analystes ont réduit plus que d'habitude leurs estimations de croissance des bénéfices pour le troisième trimestre par rapport à "la période pré-pandémique ou aux deux dernières années", a écrit Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research, dans une obligation cette semaine.

Le fait que les prévisions de bénéfices se maintiennent est la clé des valorisations. Le ratio cours/bénéfices à 12 mois de l'indice S&P 500, à 17,5 mardi, est en baisse par rapport à 22,1 fin décembre, mais reste supérieur à la moyenne à long terme d'environ 16, selon les données de Refinitiv.

D'autres stratèges ont déclaré que la saison suit un schéma normal : Les entreprises sont souvent plus négatives que positives avec leurs perspectives, de sorte que les prévisions de bénéfices pour les trimestres à venir ont tendance à baisser généralement pendant une période de déclaration.

"Jusqu'à présent, ce qui s'est passé n'est pas quelque chose de pire que ce que l'on craignait. Et le marché était déjà préparé aux mauvaises nouvelles", a déclaré Keith Lerner, stratège en chef du marché chez Truist Advisory Services à Atlanta.