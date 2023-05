Les entreprises russes ont réalisé des bénéfices de 6,03 trillions de roubles (75,3 milliards de dollars) au premier trimestre 2023, ont montré mercredi les données du service fédéral des statistiques, en baisse de 22,3 % par rapport à la même période de l'année dernière, en raison des retombées de la guerre en Ukraine.

L'Occident a ciblé des dizaines de grandes entreprises et des secteurs entiers de l'économie russe, en particulier la finance et l'énergie, avec des sanctions radicales après que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février 2022.

Les entreprises engagées dans le commerce de gros et celles qui fournissent des services professionnels, scientifiques et techniques figurent parmi celles qui ont enregistré la plus forte baisse de leurs bénéfices, de même que les entreprises impliquées dans l'extraction du charbon, du pétrole et du gaz.

La construction est un secteur qui a enregistré une hausse des bénéfices dans certaines régions, selon Rosstat.

Les autorités ont fait de la baisse des bénéfices des entreprises un sujet de préoccupation majeur pour l'économie, qui s'est contractée de 2,1 % l'année dernière. La Russie prévoit désormais de renouer avec la croissance en 2023, mais les économistes estiment que la prospérité à long terme est encore loin d'être au rendez-vous.

En mars, les bénéfices des entreprises se sont élevés à 1,87 trillion de roubles, soit une chute de 27,9 % par rapport à mars 2022, mais une hausse de 2,9 % par rapport à février, selon les données.

L'indice de confiance des entreprises de Rosstat, une enquête menée auprès de 4 600 organisations, a montré une certaine amélioration, passant de -1,2 % en mai 2022 à 3 % dans le secteur minier.

Dans le secteur manufacturier, l'indicateur a atteint 3,9 %, contre 3,2 % le mois précédent et -5,9 % il y a un an, a déclaré Rosstat.

(1 $ = 80,1100 roubles) (Reportage de Darya Korsunskaya et Alexander Marrow, édition de Gareth Jones)