Les exploitants de charbon se frottent les mains. Avec l’explosion de la demande, les 20 plus grandes sociétés minières ont triplé leurs bénéfices en 2022, pour atteindre un total de 97.7 milliards de dollars, contre 28,2 milliards de dollars un an plus tôt. Glencore, China Shenhua, BHP, Anglo American font partie des plus grands bénéficiaires.