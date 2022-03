Les bénéfices des grandes banques mondiales devraient baisser fortement en raison du ralentissement des fusions et acquisitions

Selon les données de Refinitiv, les bénéfices nets cumulés des principales banques mondiales, dont Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co et Citigroup Inc, devraient baisser de 2 % au trimestre de mars, par rapport aux bénéfices cumulés du trimestre de décembre.

Cela marquerait leur première baisse des bénéfices d'un trimestre à l'autre depuis le deuxième trimestre de 2020, selon Refinitiv.

Titre : Bénéfices trimestriels des meilleures banques d'investissement,

Les

données couvrent les 65 premières banques mondiales, chacune ayant une capitalisation boursière d'au moins 10 milliards de dollars ou plus.

Les analystes ont déclaré que la baisse des revenus de commissions et les pertes de négociation dues à la volatilité du marché déclenchée par la crise ukrainienne sont susceptibles de nuire aux bénéfices du premier trimestre, malgré une hausse globale des niveaux de revenus nets d'intérêts.

"La volatilité des marchés peut rendre l'émission d'actions et de dettes plus difficile, réduisant les revenus de ces secteurs d'activité qui se concentrent sur la souscription de nouvelles actions et obligations comme principale source de revenus", a déclaré Andrew Dinnhaupt, gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton, dans une obligation ce mois-ci.

"Cela pourrait peser sur les résultats des entreprises, même si leurs opérations bancaires traditionnelles bénéficient d'une hausse (des revenus d'intérêts nets) et d'une croissance plus rapide des prêts."

Selon les données de Refinitiv, la valeur totale des transactions en attente et réalisées annoncées au premier trimestre a touché 922 milliards de dollars à la date de mardi, soit le plus bas niveau depuis le deuxième trimestre de 2020.

Titre : Fusions et acquisitions mondiales - Volume trimestriel,

Le nombre de transactions pour lesquelles Citigroup a agi en tant que teneur de livre a diminué de 47 % par rapport à l'année dernière, tandis que celles impliquant BoFA Securities Inc et JP Morgan Chase ont chuté de 39 % et 36 %, respectivement.

Titre

: Chute de la valeur des opérations de fusions et acquisitions par teneur de livres au premier trimestre 2022),



Les volumes d'opérations d'émission d'actions au niveau mondial ont chuté à 129 milliards de dollars au premier trimestre, contre 390 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, selon Refinitiv, le marché des offres publiques initiales étant pratiquement au point mort.

Les volumes d'opérations de souscription d'actions ont chuté de 80 % pour Morgan Stanley et Goldman Sachs, les deux conseillers financiers les plus dominants sur les introductions en bourse dans le monde.

Titre : Émissions d'actions dans le monde - volume trimestriel,

Bill Fink, responsable des services bancaires pour le marché intermédiaire américain à TD Bank, a déclaré que l'activité de fusion et d'acquisition a diminué au premier trimestre en raison des incertitudes accrues concernant le conflit Ukraine-Russie, des interruptions de la chaîne d'approvisionnement et de la hausse de l'inflation.

"Si l'on ajoute à cela la perspective que la Fed augmente les taux au-delà du nombre de fois qu'elle avait prévu à l'origine, on obtient une recette pour l'incertitude - et le marché des fusions et acquisitions n'aime pas l'incertitude, car elle a un impact sur les multiples d'achat et, en fin de compte, sur le prix d'achat", a-t-il déclaré.

En février, Citigroup a déclaré que son exposition totale à la Russie s'élevait à près de 10 milliards de dollars, suite à des questions sur la nécessité de mettre de côté des fonds pour couvrir les pertes potentielles.

Les

grandes banques américaines devraient donner le coup d'envoi de la saison des résultats à partir du 13 avril. <

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Principaux

bénéfices trimestriels des banques d'investissementFusions et acquisitions mondiales - volume trimestrielÉmissions mondiales d'actions - volume trimestriel



Baisse de la valeur des transactions de fusions et acquisitions par teneur de livres au premier trimestre 2022)





^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>