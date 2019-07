Les bénéfices des sociétés augmentent et les dividendes restent robustes, observe M&G Investments

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les craintes d'une guerre commerciale et d'un ralentissement de la croissance économique semblent contradictoires avec les gains réalisés par les entreprises du monde entier. C’est ce qu’observe Stuart Rhodes, gérant du fonds M&G (Lux) Global dividend Fund. Les bénéfices des sociétés continuent d'augmenter et les dividendes, signe ultime de la confiance de leurs dirigeants restent robustes. Il estime que la vigueur de la croissance dans de nombreux pays et secteurs devrait rassurer les investisseurs à la recherche de revenus mais aussi de performances attrayantes coté actions.Selon le gérant et son équipe, les meilleures opportunités résident dans les secteurs défensifs du marché, avec un intérêt particulier pour les entreprises qui présentent des perspectives de croissance à long terme. La santé, par exemple, combine à la fois des caractéristiques de croissance et value. Dans le secteur de la consommation, ils apprécient Unilever et PepsiCo.Sur le plan géographique, ils continuent de privilégier l'Amérique du Nord, où la taille du marché continue d'offrir un éventail d'opportunités considérable. Les dividendes américains continuent d'augmenter en 2019, malgré les retombées limitées de la réforme fiscale, et ils identifient un certain nombre d'actions accessibles au sein de ce marché considéré comme cher."Néanmoins, la croissance des dividendes ne doit pas être tenue pour acquise. La baisse du dividende de Kraft Heinz il y a quelques mois témoigne du fait qu'un endettement excessif a des conséquences néfastes pour les actionnaires. La chute plus récente du dividende de Vodafone est un autre exemple. La solidité du bilan est un élément clé de notre analyse fondamentale afin d'assurer la durabilité à long terme de la croissance des dividendes", a ajouté le gérant.