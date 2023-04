Les investisseurs attendent les résultats des sociétés de consommation discrétionnaire dans les semaines à venir pour savoir comment l'économie américaine se porte dans un contexte d'inflation élevée persistante et du cycle de hausse des taux d'intérêt le plus agressif de la Réserve fédérale depuis les années 1980.

Au cours de l'année écoulée, les consommateurs ont largement tenu bon, même si les taux d'intérêt ont augmenté le coût des prêts hypothécaires et des cartes de crédit. Pourtant, les licenciements massifs du premier trimestre ont touché les travailleurs aisés du secteur technologique, tandis que la récente crise bancaire régionale a réduit le crédit disponible pour les ménages, ce qui pourrait réduire les perspectives de dépenses en matière de loisirs, de restauration, d'automobile et d'hôtellerie.

"Nous sommes dans un bras de fer narratif entre un atterrissage brutal et un atterrissage en douceur pour l'économie, mais si nous voyons une certaine force dans la consommation, cela pourrait soutenir l'histoire que certains de ces pires scénarios ne se réaliseront pas", a déclaré Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions. Il est optimiste sur les constructeurs de maisons et les fabricants d'appareils électroménagers dans l'attente d'un rebond du marché immobilier.

Les résultats et les perspectives des entreprises revêtent une importance accrue en cette période de publication des résultats, car les investisseurs évaluent si le resserrement monétaire et le désordre du secteur bancaire du mois dernier nuisent à la croissance globale.

Les grandes banques ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats vendredi, JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc et Wells Fargo & Co ayant dépassé les attentes de Wall street. Parmi les entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire qui présenteront leurs résultats la semaine prochaine figurent Tesla Inc, Netflix Inc et AutoNation Inc. Amazon.com Inc, l'une des principales composantes du secteur, devrait publier ses résultats le 27 avril.

Taux de croissance des bénéfices estimés pour le premier trimestre 2023 https://www.reuters.com/graphics/MARKETS-EARNINGS/CONSUMER/dwpkdjqwqvm/chart.png

Les craintes croissantes de récession au cours de l'année dernière ont déjà incité de nombreuses sociétés de consommation discrétionnaire à réduire leurs coûts pour augmenter leurs marges, ce qui pourrait conduire à des surprises positives en matière de bénéfices ce trimestre, a déclaré M. Melson.

Dans l'ensemble, les analystes s'attendent à ce que les entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500 augmentent leurs bénéfices de 36,5 % au premier trimestre 2023 par rapport à l'année précédente, soit la plus forte hausse de tous les secteurs, selon les données de Refinitiv. À titre de comparaison, la croissance des bénéfices de l'ensemble du S&P 500 devrait diminuer de 5,2 %.

Une partie de cette croissance attendue est due à un marché de l'emploi qui est resté robuste, ce qui a contribué à stimuler les dépenses de consommation, a déclaré Jamie Cox, associé directeur du Harris Financial Group.

"Les consommateurs continuent de voyager et de dépenser de l'argent pour des produits haut de gamme et les gens continuent de vivre leur vie", a-t-il déclaré.

Le secteur, dont près de 40 % de la pondération est constituée de Tesla et d'Amazon, est en hausse d'environ 14 % depuis le début de l'année, soit près du double de la progression de près de 8 % de l'indice général S&P 500. Les actions de Tesla ont augmenté de près de 50 % depuis le début de l'année, tandis qu'Amazon a progressé de près de 22 %.

En même temps, le Consumer Discretionary Select SPDR ETF a enregistré des entrées positives au cours de cinq des six dernières semaines, les investisseurs ayant envoyé un montant net de 229,1 millions de dollars au fonds, sa plus forte entrée nette sur six semaines depuis le mois d'août, selon les données de Lipper.

Certains investisseurs estiment toutefois que les estimations sont peut-être trop optimistes, en particulier après que la crise des banques régionales du mois dernier a alimenté les craintes d'une forte réduction des prêts.

"Je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme dans ce secteur en raison de l'idée que les consommateurs resteront toujours forts, mais c'est ignorer ce qui s'est passé au cours du dernier mois et demi", a déclaré Kevin Gordon, stratège d'investissement principal chez Charles Schwab.

Les données publiées vendredi ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont chuté plus que prévu en mars, les consommateurs ayant réduit leurs achats de véhicules à moteur et d'autres articles coûteux, ce qui laisse penser que l'économie s'essoufflait à la fin du premier trimestre. Parallèlement, le moral des consommateurs américains s'est amélioré en avril, mais les ménages s'attendent à une hausse de l'inflation au cours des 12 prochains mois.

Sandy Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co, a réduit le nombre de ses actions dans le secteur de la consommation discrétionnaire en prévision d'une récession dans le courant de l'année.

Tout en restant optimiste sur les actions de sociétés telles que Caesars Entertainment Inc et la société suisse de chaussures On Holding AG, Villere a réduit ses allocations au secteur dans son ensemble. Une fois qu'il sera clair que la récession s'est installée, il espère acheter des actions de détaillants touchés par le ralentissement.

"Nous nous attendons à ce que le marché soit plus agité en juillet et en août, et si les détaillants discrétionnaires sont touchés et survendus, c'est généralement l'occasion pour nous de passer à l'offensive", a-t-il déclaré.