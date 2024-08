Cboe Global Markets a annoncé vendredi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le deuxième trimestre, grâce à une forte croissance des transactions sur les contrats à terme et les options, les tensions géopolitiques et la hausse des taux d'intérêt ayant incité les investisseurs à couvrir activement leur exposition.

Les craintes de chocs économiques potentiels liés à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et au conflit au Moyen-Orient ont maintenu les investisseurs sur leurs gardes, même si les marchés se sont fortement redressés cette année, ce qui a stimulé l'appétit pour les opérations de couverture.

Certains s'interrogent également sur la durabilité de la reprise en raison de la politique monétaire restrictive et de l'intérêt excessif porté aux actions liées à l'intelligence artificielle.

Ceux qui s'inquiètent d'une éventuelle correction profitent des prix peu élevés des options de vente sur l'indice S&P 500 pour couvrir leurs portefeuilles. Les options de vente sont des paris baissiers qui permettent aux traders de vendre un actif à un prix déterminé dans le futur.

Hors coûts exceptionnels, le géant des échanges de produits dérivés a gagné 2,15 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 juin. Les analystes s'attendaient à un chiffre de 2,10 dollars par action, selon LSEG.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 513,8 millions de dollars.

Ces résultats viennent couronner un trimestre solide pour les bourses, qui ont connu une forte croissance dans leur activité principale, à savoir la négociation, grâce au retour des investisseurs sur les marchés, encouragés par l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai)