Les bénéfices du commerce de détail sous pression avec l'e-commerce

Zurich (awp) - Le changement de comportement des consommateurs en direction du shopping en ligne met le commerce de détail suisse sous pression. D'ici 2025, plus de 25% des chiffres d'affaires du commerce de détail réalisé dans les magasins pourraient s'être déplacés vers le commerce en ligne, selon une étude publiée dimanche par la société de conseils Alvarez&Marsal (A&M).

Ce changement de comportement pèsera sur les marges bénéficiaires du commerce de détail, qui devraient diminuer à 3,5% d'ici 2025, son l'étude, après encore 5,7% en 2019. En chiffres absolus, cela représente une baisse du bénéfice avant impôts de 1,6 milliard de francs suisses.

La pandémie a durablement modifié les comportements d'achats des consommateurs suisses, selon l'étude. Les fermetures de magasins ont accéléré le mouvement vers le commerce en ligne. Depuis le début de la pandémie, près de 40% des consommateurs helvétiques ont accru leurs achats en ligne, et 19,1% d'entre eux pensent que ce changement d'habitude sera durable.

Selon l'étude, les plus gros transferts en faveur du commerce en ligne ont été constatés dans le domaine de l'électroménager ainsi que ceux de l'habitat et du jardin. Les achats de vêtements et produits ménagers ont aussi enregistré un déplacement en faveur du commerce en ligne depuis la pandémie.

