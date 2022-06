Les bénéfices du raffinage du kérosène en Asie atteignent un record historique et devraient continuer à augmenter.

Malgré la hausse des tarifs et des surcharges carburant, le nombre de sièges des compagnies aériennes régulières a augmenté de façon constante au cours des trois derniers mois, selon les données du secteur.

"La libération de la demande de voyage refoulée se poursuit car les gens sont impatients de voyager et de rattraper le temps perdu au cours des deux dernières années. Ce soutien de la demande devrait se maintenir dans les mois à venir, à moins d'une nouvelle épidémie de virus", a déclaré Sandy Kwa, analyste principal au Boston Consulting Group.

Graphique : Horaires des sièges des compagnies aériennes mondiales -

Les marges de raffinage de référence du carburéacteur en Asie, également appelées cracks, ont atteint cette semaine à Singapour un niveau record de 50,75 dollars le baril par rapport au brut de Dubaï, selon les données de Refinitiv qui remontent à 2009.

"Avec la reprise de la demande de voyages, le crack (du jet fuel) semble devoir aller encore plus loin", a déclaré une source commerciale basée à Singapour.

Les cracks ont plus que triplé depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine fin février, et ont bondi de près de 100 % depuis la fin mars alors que la capacité mondiale des compagnies aériennes a augmenté d'environ 12 millions de sièges pour atteindre 95,2 millions cette semaine, selon la société de données sur l'aviation OAG.

À elle seule, la Chine a ajouté plus de 3 millions de sièges domestiques dans l'horaire cette semaine.

Graphique : Les prix du carburéacteur et les marges de raffinage s'envolent avec la reprise de la demande mondiale de voyage -

"La demande de carburéacteur devrait rester très constructive au cours des prochains mois... les gouvernements sont devenus très habiles à gérer les épidémies et sont passés de l'imposition de restrictions à la vie avec le virus", a déclaré Peter Lee, analyste principal du pétrole et du gaz chez Fitch Solutions.

Les programmes de vols mondiaux atteindront 100,6 millions de sièges la semaine prochaine et grimperont à 108,5 millions de sièges d'ici la mi-août, selon les données de l'OAG, bien que la reprise reste inégale.

"Les voyages aériens internationaux à destination et en provenance de la Chine devraient rester modérés pendant un certain temps, car le pays continue de s'en tenir à sa politique de zéro COVID et il cherchera probablement à minimiser l'importation de cas de COVID", a déclaré Jane Xie, analyste pétrolier senior au sein de la société de données et d'analyse Kpler.

"Mais dans l'ensemble, en dehors de la Chine, étant donné que juin-juillet seraient des saisons de voyage de pointe, nous prévoyons que la demande de jet/kero en Asie augmentera rapidement (d'environ 200 000-220 000 barils par jour en glissement mensuel) pendant cette période."

La croissance de la demande pourrait ralentir à la fin du troisième trimestre, avant de reprendre en novembre/décembre en raison de la constitution de stocks avant les mois d'hiver les plus chargés, selon les observateurs du marché.

Du côté de l'offre, la priorité accordée par les raffineurs au diesel par rapport au carburéacteur pourrait également soutenir le sentiment du marché des carburéacteurs.

"Les raffineurs optimisant le diesel pour la production de carburéacteur en fonction de l'économie, l'offre limitée de carburéacteur sur fond de renforcement de la demande apporte un soutien aux fissures du carburéacteur", a déclaré Serena Huang, analyste de marché senior à la société d'analyse pétrolière Vortexa.

"Un arbitrage ouvert à l'ouest éloigne encore plus de barils de la région, ce qui resserre l'offre régionale. Je m'attends à ce que le resserrement du diesel l'emporte sur le jet, ce qui devrait continuer à encourager les raffineurs à donner la priorité au diesel sur la production de jet dans un avenir proche."