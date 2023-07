Les bénéfices industriels de la Chine ont prolongé le rythme de baisse à deux chiffres de cette année dans un sixième mois, la baisse de la demande ayant fait des ravages sur les marges bénéficiaires des entreprises, ce qui renforce les arguments en faveur de mesures de soutien politique supplémentaires.

La chute de 16,8 % depuis le début de l'année fait suite à une baisse de 18,8 % des bénéfices entre janvier et mai, et renforce la fragilité de la reprise économique qui s'est traduite par une croissance plus faible que prévu de 6,3 % au cours du deuxième trimestre.

Pour le seul mois de juin, les bénéfices industriels ont diminué de 8,3 %, selon les données du Bureau national des statistiques (NBS) publiées jeudi. Les bénéfices ont baissé de 12,6 % en mai.

Les difficultés auxquelles sont confrontés les fabricants chinois ont été illustrées par Maanshan Iron and Steel, un important producteur d'acier, qui a annoncé à la mi-juillet qu'il enregistrerait une perte nette de 2,24 milliards de yuans (314,1 millions de dollars) pour le premier semestre, contre un bénéfice net de 1,43 milliard de yuans un an plus tôt.

Les principaux dirigeants chinois se sont engagés lundi à renforcer le soutien politique à l'économie et ont reconnu que la reprise post-COVID était "tortueuse", mais les analystes ont vu peu de signes indiquant qu'une stimulation agressive était probable alors que les inquiétudes augmentent concernant les risques liés à la dette.

Les bénéfices industriels concernent les entreprises dont les activités principales génèrent un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20 millions de yuans (2,79 millions de dollars). (1 $ = 7,1320 yuans chinois) (Reportage d'Ethan Wang, Qiaoyi Li et Ryan Woo ; Rédaction de Jacqueline Wong)