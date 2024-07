Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont augmenté de 3,5% au premier semestre 2024 par rapport à la même période en 2023, ont montré samedi des données officielles.

Cette hausse fait suite à une augmentation de 3,4% pour la période janvier-mai, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

Les données couvrent les entreprises ayant des revenus annuels d'au moins 20 millions de yuans (2,75 millions de dollars) provenant de leurs activités principales.

L'économie chinoise s'est développée beaucoup plus lentement que prévu au deuxième trimestre 2024, les dernières données du PIB ont montré ce mois-ci, reflétant une demande intérieure atone et un ralentissement prolongé de l'immobilier. (1 $ = 7,2767 yuans chinois) (Reportage de Qiaoyi Li et Kevin Yao ; Rédaction de Neil Fullick et Himani Sarkar)