Les bénéfices industriels de la Chine chutent fortement en avril en raison des restrictions du COVID

Les bénéfices ont diminué de 8,5 % par rapport à l'année précédente, a déclaré vendredi le bureau des statistiques, oscillant par rapport à un gain de 12,2 % en mars, selon les calculs de Reuters basés sur les données officielles. La baisse est la plus importante depuis mars 2020.

Le secteur industriel a été durement touché par les mesures anti-virus strictes et généralisées qui ont entraîné la fermeture d'usines et l'engorgement des autoroutes et des ports.

La production industrielle du centre commercial de Shanghai, situé au cœur de l'industrie manufacturière dans le delta du fleuve Yangtze, a chuté de 61,5 % en avril, au milieu d'un verrouillage complet et beaucoup plus fortement que la baisse de 2,9 % au niveau national.

Les bénéfices des entreprises industrielles ont augmenté de 3,5 % en glissement annuel pour atteindre 2,66 trillions de yuans (395,01 milliards de dollars) pour la période de janvier à avril, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 8,5 % enregistrée au cours des trois premiers mois, selon le bureau des statistiques.

La deuxième plus grande économie du monde a connu une très faible croissance de l'activité le mois dernier, les exportations ayant perdu leur élan et le secteur immobilier ayant vacillé.

Mercredi, le Premier ministre Li Keqiang a reconnu la très faible croissance économique et a déclaré que les difficultés économiques étaient, sous certains aspects, pires qu'en 2020, lorsque l'économie avait été touchée par l'épidémie de COVID-19.

"Nous devrions nous efforcer d'assurer une croissance économique raisonnable au deuxième trimestre, de réduire le taux de chômage dès que possible et de maintenir les opérations économiques dans une fourchette raisonnable", a déclaré Li lors de la réunion.

La Chine a récemment réduit ses taux de référence pour les prêts aux entreprises et aux ménages pour un deuxième mois consécutif et a abaissé un taux de référence pour les prêts hypothécaires pour la première fois en près de deux ans.

Alors que les décideurs politiques ont promis de soutenir davantage l'économie chancelante, de nombreux analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année, notant que le gouvernement n'a montré aucun signe d'assouplissement de sa politique "zéro COVID".

Le passif des entreprises industrielles a bondi de 10,4 % par rapport à l'année précédente à la fin avril, soit un peu moins que la croissance de 10,5 % à la fin mars.

Les données sur les bénéfices industriels couvrent les grandes entreprises dont les revenus annuels de leurs principales opérations dépassent 20 millions de yuans.

(1 $ = 6,7340 yuans chinois)